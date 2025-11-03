Δέκα χρόνια Liberal

Στις 2 Νοεμβρίου του 2015 ήταν στον αέρα μια νέα ιστοσελίδα, το liberal.gr. Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε ή αλλιώς 3.650 μέρες. Το Liberal είναι παιδί των ταραγμένων ημερών του 2015. Τότε που η δημοκρατία, όπως και η ελευθερία του Τύπου ξεχείλιζαν όπως τα σταφύλια από τα καλάθια των γεωργών σε έναν καλό τρύγο. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τους συντρόφους της άλλης πλευράς. Χωρίς την δική τους αμέριστη βοήθεια δεν θα τα είχαμε καταφέρει!

Δεν προλάβαμε να βγούμε από το αυγό μας και απολαύσαμε ένα πρωτοσέλιδο της Αυγής που μας θεωρούσε ως αιχμή του δόρατος για την αντεπίθεση της... τρόικας του εσωτερικού! Μαύρα μεσάνυκτα είχαν οι φίλοι μας, αλλά πες - πες το κάνανε να το πιστέψουμε ακόμη κι εμείς! Ήταν και η Εφημερίδα των Συντακτών που μας είχε ειδική περιποίηση κατά εποχές, καθώς εμείς δεν ήμασταν αριστεροί να κάνουμε πειράματα αυτοδιαχείρισης, αλλά όργανα του καπιταλισμού. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει στα ανώτερα επίπεδα του καπιταλισμού και να είχαμε αφεντικά εφοπλιστές, αλλά ήμασταν κατά κάποιο τρόπο οι εχθροί.

Όχι μόνο δεν νιώθουμε κάποια κακία. Το αντίθετο! Λέγεται και δωρεάν διαφήμιση. Το ίδιο ισχύει και για τις αναφορές στην Βουλή από τον κ. Τσίπρα και άλλα στελέχη του πολυπαθούς οργανισμού που λεγότανε τότε ΣΥΡΙΖΑ.

Μία μέρα θα σας πούμε πως ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξεκινάει κάποιος μέσα στο καλοκαίρι του 2015, όταν δεν μπορούσε κάποιος να ανοίξει ούτε τραπεζικό λογαριασμό για να κάνει επιχείρηση. Με αυτά και με εκείνα διανύσαμε δέκα χρόνια ζωής και φτάσαμε μέχρις εδώ. Σε αυτά τα δέκα χρόνια είχαμε μικρές νίκες και μεγάλες ήττες. Ήττα ήταν το λουκέτο στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος”. Κλείσαμε μια εφημερίδα που πουλούσε 4.000 φύλλα κάθε Σάββατο. Εμείς με 4.000 φύλλα δεν αντέξαμε. Ήταν ήττα, μας πόνεσε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε το χαρτί! Δεν θα ανοίξουμε εφημερίδα (όχι ακόμη), αλλά στα σχέδιά μας είναι να ασχοληθούμε με τον χώρο του βιβλίου.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το Liberal σύντομα θα σας έχουμε περισσότερα βίντεο. Όχι μόνο Σίλα! Προσπαθούμε έτσι να παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη του μέσου. Από την μία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το παρελθόν και το χαρτί και από την άλλη προσπαθούμε να φανταστούμε το μέλλον και να το προφτάσουμε. Να μην μας ξεφύγει.

Είπαμε ότι έχουμε μόνο μικρές νίκες; Ψέματα! Έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Την μεγαλύτερη! Εσάς! Υπάρχουμε επειδή εσείς μας διαβάζετε. Επειδή έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη για ένα μέσο ενημέρωσης. Και για αυτό τον λόγο σας ευχαριστούμε. Και σας υποσχόμαστε ότι αυτή την εμπιστοσύνη που με τόσο κόπο κτίσαμε δεν θα την προδώσουμε!

Θανάσης Μαυρίδης

