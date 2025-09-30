YouTube: Θα καταβάλλει 24,5 εκατ. δολάρια για την αναστολή λογαριασμού του Τραμπ

Το YouTube της Google συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που άσκησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφότου η πλατφόρμα βίντεο ανέστειλε τον λογαριασμό του μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, ύστερα από τις εκλογές που τον απομάκρυναν από τον Λευκό Οίκο για τέσσερα χρόνια.

Ο διακανονισμός της υπόθεσης, που εκκρεμούσε περισσότερα από τέσσερα χρόνια, προβλέπει 22 εκατ. δολάρια για τον Τραμπ, τα οποία θα διατεθούν στο Ίδρυμα για το Εθνικό Πάρκο και για την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα. Τα υπόλοιπα 2,5 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη, ανάμεσά τους η συγγραφέας Ναόμι Γουλφ και η Αμερικανική Συντηρητική Ένωση.

Η Alphabet, μητρική της Google, είναι η τρίτη μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας που καταλήγει σε συμβιβασμό σε σειρά αγωγών που είχε καταθέσει ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι τον φίμωσαν άδικα μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας τον Ιανουάριο του 2021. Ο Τραμπ είχε ασκήσει παρόμοιες αγωγές κατά της Meta Platforms, μητρικής του Facebook, και κατά του Twitter, πριν την εξαγορά του από τον Έλον Μασκ το 2022 και τη μετονομασία του σε Χ.

Παράλληλα, το ABC News συμφώνησε τον Δεκέμβριο να καταβάλει 15 εκατ. δολάρια στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ για να διευθετήσει αγωγή δυσφήμισης, έπειτα από τον ανακριβή ισχυρισμό του παρουσιαστή ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε κριθεί αστικά υπεύθυνος για τον βιασμό της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ. Τον Ιούλιο, η Paramount αποδέχτηκε να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια στον Τραμπ για να τερματίσει αγωγή που αφορούσε μοντάζ σε ρεπορτάζ του προγράμματος «60 Minutes» του CBS.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο συμβιβασμός δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης. Η Google επιβεβαίωσε τη συμφωνία, χωρίς περαιτέρω σχόλια. Ο λογαριασμός του Τραμπ στο YouTube έχει αποκατασταθεί από το 2023. Ο διακανονισμός δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την Alphabet, που αποτιμάται σε σχεδόν 3 τρισ. δολάρια - περίπου 600 δισ. δολάρια περισσότερα, ή 25% άνοδο, από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.