Το YouTube ανακοίνωσε ότι έχει καταβάλει περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια στη μουσική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Ιούλιο 2024 – Ιούλιος 2025.

«Η σημερινή καταβολή των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποδεικνύει ότι οι δύο μοχλοί εσόδων, διαφημίσεις και συνδρομές, λειτουργούν άριστα», δήλωσε ο Lyor Cohen, παγκόσμιος επικεφαλής μουσικής του YouTube.

«Αυτό το ποσό δεν αποτελεί τέλος, αντιπροσωπεύει ουσιαστική και διαρκή πρόοδο στο ταξίδι μας να δημιουργήσουμε ένα μακροπρόθεσμο σπίτι για κάθε καλλιτέχνη, συνθέτη και εκδότη σε παγκόσμια κλίμακα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το TechCrunch, ο Cohen είχε ανακοινώσει το ορόσημο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Billboard Latin Music Week την Τετάρτη.

Πρόκειται για νέο ρεκόρ για την πλατφόρμα, καθώς η ετήσια καταβολή του YouTube στη μουσική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2022, όταν η εταιρεία είχε αναφέρει καταβολή 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιουλίου 2021 και Ιουνίου 2022. Το 2021, η αντίστοιχη καταβολή ήταν 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 12 μηνών.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Spotify νωρίτερα φέτος, ότι κατέβαλε 10 δισεκατομμύρια δολάρια στη μουσική βιομηχανία το 2024 και 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Σημειώνεται ότι τα χρήματα δεν πηγαίνουν μόνο στους καλλιτέχνες, αλλά και σε δισκογραφικές, εκδότες και συνθέτες.

Το YouTube επισημαίνει ότι η διπλή στρατηγική εσόδων του αποδίδει, με πάνω από 125 εκατομμύρια συνδρομητές Music και Premium παγκοσμίως, περιλαμβανομένων των χρηστών σε δοκιμαστικές συνδρομές, ενώ δύο δισεκατομμύρια χρήστες βλέπουν μουσικά βίντεο κάθε μήνα.

«Καθώς η παγκόσμια παρουσία της πλατφόρμας επεκτείνεται, αυξάνεται και η δυνατότητα των καλλιτεχνών και συνθετών να χτίσουν μακροχρόνιες καριέρες και πιστούς θαυμαστές στο YouTube», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο blog.

Το YouTube είναι διαθέσιμο σε πάνω από 100 χώρες και υποστηρίζει 80 γλώσσες. Τον προηγούμενο μήνα, στην εκδήλωση Made on YouTube, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει καταβάλει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια στους δημιουργούς, καλλιτέχνες και εταιρείες μέσων τα τελευταία τέσσερα χρόνια.