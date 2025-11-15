YouTube και Disney: Το νέο deal που αποκαθιστά τις ισορροπίες σε μια μεγάλη διαμάχη

Το YouTube της Google και η Walt Disney ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναφορά των δικτύων που ανήκουν στη Disney στο YouTube TV, μετά από μια διαμάχη σχετικά με τα τέλη που άφησε εκατομμύρια συνδρομητές χωρίς πρόσβαση στην προγραμματισμένη κάλυψη των αμερικανικών εκλογών και σε σημαντικά ζωντανά αθλητικά γεγονότα.

Όλα τα κανάλια της Disney, συμπεριλαμβανομένων των ABC, ESPN, FX και National Geographic, θα επιστρέψουν στο YouTube TV από την Παρασκευή, σύμφωνα με ξεχωριστές δηλώσεις των δύο εταιρειών.

Επιπλέον, σύμφωνα με το YouTube, το πλήρες πρόγραμμα αθλητικών εκπομπών του ESPN, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του ESPN Unlimited, θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του βασικού πακέτου χωρίς επιπλέον κόστος μέχρι το τέλος του 2026.

Η διαμάχη, που επικεντρώθηκε στα τέλη μεταφοράς, ή τα τέλη ανά συνδρομητή που πληρώνουν οι διανομείς για τη μεταφορά ραδιοτηλεοπτικών και καλωδιακών δικτύων, είχε ως αποτέλεσμα τα κανάλια της Disney να σταματήσουν να μεταδίδονται στις 30 Οκτωβρίου σε μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στις ΗΠΑ.

Η Walt Disney δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση σχετικά με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας. Το YouTube δήλωσε ότι δεν θα αποκαλύψει τους όρους της συμφωνίας.

Το CNBC ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Disney ζητούσε τιμές συγκρίσιμες με αυτές που πληρώνουν οι μεγάλοι διανομείς, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10 δολαρίων ανά συνδρομητή ανά μήνα για το ESPN.

Η ραγδαία ανάπτυξη του YouTube TV ως πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης, σε συνδυασμό με τους τεράστιους οικονομικούς πόρους της Google, του δίνει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των εταιρειών μέσων ενημέρωσης και του επιτρέπει να λειτουργεί με λιγότερη βραχυπρόθεσμη οικονομική πίεση σε σχέση με τους παραδοσιακούς παρόχους.

Η υπηρεσία έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και διαμάχες με μεγάλες εταιρείες μέσων ενημέρωσης που απειλούσαν να αποσύρουν τα δίκτυά τους από την πλατφόρμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Bob Iger, δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία του είχε προτείνει μια συμφωνία «ίση ή καλύτερη από αυτή που έχουν ήδη συμφωνήσει άλλοι μεγάλοι διανομείς», αναφερόμενος στις συνομιλίες με το YouTube TV σχετικά με τη διαμάχη.

Οι προοπτικές μιας παρατεταμένης διαμάχης για τη διανομή των τηλεοπτικών δικτύων της Walt Disney είχαν ανησυχήσει τους επενδυτές για τις προοπτικές της ήδη φθίνουσας τηλεοπτικής της δραστηριότητας.

Η Walt Disney δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για τα τριμηνιαία έσοδα, καθώς η αδυναμία της καλωδιακής τηλεόρασης επισκίασε την ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα του streaming και των θεματικών πάρκων.

Τα αθλητικά προγράμματα ήταν μεταξύ των θυμάτων της διαμάχης, με τους χρήστες του YouTube TV να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα «Monday Night Football» της 3ης Νοεμβρίου μεταξύ των Arizona Cardinals και των Dallas Cowboys.

Η Disney ζήτησε από το YouTube TV να επαναφέρει το ABC για την κάλυψη των αμερικανικών εκλογών στις 4 Νοεμβρίου, επικαλούμενη το δημόσιο συμφέρον, αλλά η υπηρεσία streaming απέρριψε την πρόταση, λέγοντας ότι η επιστροφή για μία μόνο ημέρα θα προκαλούσε σύγχυση στους πελάτες. Το YouTube δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Disney χρησιμοποίησε την «απειλή διακοπής της μετάδοσης» ως διαπραγματευτική τακτική για να επιβάλει όρους συμφωνίας που θα αύξαναν τις τιμές για τους πελάτες της.

Η Walt Disney δήλωσε ότι το YouTube TV «απαιτούσε προνομιακή μεταχείριση με χαμηλότερες τιμές και απέρριπτε τους όρους που είχαν αποδεχτεί άλλοι συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των δικών της υπηρεσιών της Disney, όπως το Hulu + Live TV και το Fubo».

Τα δίκτυα της Disney που επηρεάστηκαν ήταν τα FX, National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Channel και ABC News Live.

Το YouTube TV είχε δηλώσει ότι θα πρόσφερε στους συνδρομητές της συνδρομητικής τηλεόρασης πίστωση 20 δολαρίων εάν τα δίκτυα της Disney παρέμεναν μη διαθέσιμα στην πλατφόρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.