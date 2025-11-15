«Πονοκέφαλος» για την Apple: Γιατί κινδυνεύουν οι εισαγωγές του νέου Apple Watch στις ΗΠΑ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (ITC) αποφάσισε την Παρασκευή να διεξαγάγει νέα διαδικασία, για να καθορίσει εάν οι εισαγωγές των ανανεωμένων Apple Watch της Apple πρέπει να απαγορευτούν στο πλαίσιο μιας διαφοράς σχετικά με μια πατέντα, με την εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας παρακολούθησης Masimo.

Η ITC δήλωσε σε μια εντολή ότι θα διερευνήσει εάν τα Apple Watch που επανασχεδιάστηκαν για να παρακάμψουν μια προηγούμενη απαγόρευση εισαγωγής που εκδόθηκε από την επιτροπή εξακολουθούν να παραβιάζουν τις πατέντες της Masimo που καλύπτουν την τεχνολογία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα.

Η επιτροπή έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση της έρευνας εντός έξι μηνών.

Η Apple δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν μια αβάσιμη προσπάθεια να μπλοκάρει τη λειτουργία μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα των smartwatches της και ότι η Masimo είχε αντιγράψει το σχεδιασμό των ρολογιών της προκειμένου να υποβάλει την καταγγελία.

Μια διαμάχη σε πολλαπλά μέτωπα

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας αμφιλεγόμενης, πολυμερούς διαμάχης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μεταξύ της Apple και της Masimo, μιας εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας παρακολούθησης με έδρα το Irvine της Καλιφόρνια, η οποία κατηγόρησε την εταιρεία τεχνολογίας ότι προσέλαβε υπαλλήλους της για να κλέψει τις καινοτομίες της στον τομέα της παλμικής οξυμετρίας.

Η επιτροπή μπλόκαρε τις εισαγωγές των smartwatches Series 9 και Ultra 2 της Apple το 2023, αφού διαπίστωσε ότι παραβιάζονταν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Masimo. Η Apple αφαίρεσε την τεχνολογία μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα από τα ρολόγια της για να αποφύγει την απαγόρευση, αλλά επανέφερε μια ενημερωμένη έκδοση της τεχνολογίας τον Αύγουστο με την έγκριση της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας.

Η Masimo έχει μηνύσει την Τελωνειακή Υπηρεσία για την έγκριση, ενώ η Apple έχει αμφισβητήσει ξεχωριστά την απαγόρευση της ITC σε ομοσπονδιακό εφετείο.

Η Masimo έχει επίσης μηνύσει την Apple στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας για παραβίαση πατέντας και κλοπή εμπορικού απορρήτου. Μια επιτροπή ενόρκων στη Σάντα Άνα αποφάσισε ξεχωριστά την Παρασκευή ότι η Apple οφείλει 634 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για παραβίαση πατέντας της Masimo.

Ένας δικαστής της Καλιφόρνιας κήρυξε άκυρη τη δίκη στην υπόθεση εμπορικού απορρήτου της Masimo κατά της Apple το 2023, αφού η επιτροπή ενόρκων δεν κατάφερε να καταλήξει σε ομόφωνη ετυμηγορία. Η Apple κέρδισε μια ελάχιστη ετυμηγορία 250 δολαρίων κατά της Masimo στο Ντελαγουέρ πέρυσι σε μια ανταγωγή για ισχυρισμούς ότι τα έξυπνα ρολόγια της Masimo παραβιάζουν δύο πατέντες σχεδιασμού της Apple.