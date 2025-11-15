Η Apple εντείνει τις προσπάθειές της για τον σχεδιασμό της διαδοχής, καθώς προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Τιμ Κουκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού γίγαντα ήδη από το επόμενο έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times την Παρασκευή.

Ο Τζον Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος της Apple για τη μηχανική υλικού, θεωρείται ευρέως ως ο πιο πιθανός διάδοχος του Κουκ, σύμφωνα με την FT, η οποία επικαλείται αρκετούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Η Apple δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Reuters για σχόλιο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις εντός της εταιρείας κατασκευής iPhone δήλωσαν ότι το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας έχουν εντείνει πρόσφατα τις προετοιμασίες για την παράδοση των ηνίων από τον Κουκ μετά από περισσότερα από 14 χρόνια.

Η Apple δεν είναι πιθανό να ορίσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο πριν από την επόμενη έκθεση κερδών της στα τέλη Ιανουαρίου, η οποία καλύπτει την κρίσιμη περίοδο των διακοπών, σύμφωνα με την FT.

Ο Κουκ έγινε διευθύνων σύμβουλος το 2011 μετά την παραίτηση του θρύλου της Silicon Valley, Στιβ Τζομπς, τερματίζοντας τη βασιλεία του στον τεχνολογικό γίγαντα που συνίδρυσε σε ένα γκαράζ.