Ο Ίλον Μασκ φέρεται να εργάζεται «ενεργά» για να κάνει το chatbot Grok της xAI «πιο ανεξέλεγκτο», σύμφωνα με πρώην εργαζόμενο που μίλησε στο The Verge σχετικά με τις πρόσφατες αποχωρήσεις από την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του επιχειρηματία.

Όπως αναμεταδίδει το TechCrunch, την εβδομάδα αυτή, μετά την ανακοίνωση ότι η SpaceX του Μασκ εξαγοράζει την xAI — η οποία προηγουμένως είχε αποκτήσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X — τουλάχιστον 11 μηχανικοί και δύο συνιδρυτές δήλωσαν ότι αποχωρούν από την εταιρεία.

Ορισμένοι ανέφεραν ότι φεύγουν για να ξεκινήσουν νέα εγχειρήματα, ενώ ο ίδιος ο Μασκ υποστήριξε ότι οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε μια προσπάθεια πιο αποτελεσματικής οργάνωσης της xAI.

Ωστόσο, δύο πηγές που εγκατέλειψαν την εταιρεία — τουλάχιστον η μία πριν από το πρόσφατο κύμα αποχωρήσεων — δήλωσαν στο The Verge ότι οι εργαζόμενοι έχουν απογοητευτεί ολοένα και περισσότερο από την αδιαφορία της εταιρείας για ζητήματα ασφάλειας.

Η στάση αυτή προκάλεσε διεθνή προσοχή, αφότου το Grok χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία περισσότερων από 1 εκατομμύριο σεξουαλικοποιημένων εικόνων, συμπεριλαμβανομένων deepfake πραγματικών γυναικών και ανηλίκων.

Μία από τις πηγές ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ασφάλεια είναι ένας νεκρός τομέας στην xAI», ενώ άλλη υποστήριξε ότι ο Μασκ «προσπαθεί ενεργά να κάνει το μοντέλο πιο ανεξέλεγκτο, επειδή η ασφάλεια, κατά μία έννοια, σημαίνει λογοκρισία για εκείνον».

Παράλληλα, εκφράστηκαν παράπονα και για έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης, με έναν πρώην εργαζόμενο να δηλώνει ότι η xAI φαίνεται να έχει «κολλήσει στη φάση του να προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος» σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.