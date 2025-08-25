Το xAI μηνύει την Apple και την OpenAI για τον ανταγωνισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ κατέθεσε αγωγή κατά της Apple και της δημιουργού του ChatGPT, OpenAI, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας τη Δευτέρα, κατηγορώντας τις για παράνομη συνωμοσία με στόχο την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την αγωγή, «η Apple και η OpenAI έχουν κλειδώσει τις αγορές για να διατηρήσουν τα μονοπώλιά τους και να εμποδίσουν καινοτόμους, όπως οι X και xAI, να ανταγωνίζονται».

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι οι δύο εταιρείες συνωμότησαν για να καταστείλουν τα προϊόντα της xAI, συμπεριλαμβανομένων όσων διατίθενται μέσω του Apple, App Store. «Αν δεν υπήρχε η αποκλειστική συμφωνία με την OpenAI, η Apple δεν θα είχε κανένα λόγο να αποκλείει την πιο εμφανή παρουσίαση της εφαρμογής X και της εφαρμογής Grok στο App Store της», αναφέρει η xAI.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μασκ είχε απειλήσει ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Apple, υποστηρίζοντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η στάση της εταιρείας «καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης εκτός από την OpenAI να φτάσει στην 1η θέση στο App Store».

Η συνεργασία της Apple με την OpenAI έχει ενσωματώσει την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac.

Η xAI του Μασκ εξαγόρασε την πλατφόρμα X τον Μάρτιο έναντι 33 δισ. δολαρίων, με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης chatbot. Παράλληλα, ο Μασκ έχει ενσωματώσει το chatbot Grok σε οχήματα που κατασκευάζει η Tesla, η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ίδρυσε.

Η xAI ιδρύθηκε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια και ανταγωνίζεται την OpenAI, που υποστηρίζεται από τη Microsoft (MSFT.O), καθώς και την κινεζική νεοφυή εταιρεία DeepSeek.

Ξεχωριστά, ο Μασκ έχει στραφεί νομικά και κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, ζητώντας να μπλοκαριστεί η μετατροπή της εταιρείας από μη κερδοσκοπική σε κερδοσκοπική. Ο ίδιος είχε συνιδρύσει την OpenAI με τον Άλτμαν το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Οι πρακτικές της Apple στο App Store βρίσκονται εδώ και καιρό στο στόχαστρο δικαστικών διαδικασιών. Σε υπόθεση που παραμένει σε εξέλιξη, η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Epic Games - δημιουργός του «Fortnite» - έχει πετύχει δικαστική εντολή που υποχρεώνει την Apple να επιτρέψει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις επιλογές πληρωμής μέσω εφαρμογών.