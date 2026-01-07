Η xAI, η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Ίλον Μασκ πίσω από το chatbot Grok — στην οποία ανήκει και το X — ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης Series E.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της ότι στους επενδυτές περιλαμβάνονται η Valor Equity Partners, η Fidelity, η Qatar Investment Authority και άλλοι, όπως η Nvidia και η Cisco, ως «στρατηγικοί επενδυτές». Η xAI δεν έχει γνωστοποιήσει εάν οι επενδύσεις αυτές έγιναν με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή δανεισμού.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η xAI αναφέρει ότι διαθέτει περίπου 600 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες του X και του Grok και ότι θα χρησιμοποιήσει τη νέα αυτή χρηματοδότηση για να συνεχίσει την επέκταση των κέντρων δεδομένων της και των μοντέλων Grok.

Ωστόσο, καθώς η xAI αναπτύσσεται, αυξάνεται και η δυνατότητά της να προκαλεί βλάβη. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, χρήστες του X ζήτησαν από το Grok να δημιουργήσει σεξουαλικοποιημένα deepfakes πραγματικών ανθρώπων — συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Αντί να αρνηθεί αυτά τα αιτήματα ή να ενεργοποιήσει οποιουδήποτε είδους δικλείδες ασφαλείας, το Grok συμμορφώθηκε, ουσιαστικά παράγοντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και άλλο μη συναινετικό σεξουαλικό περιεχόμενο πραγματικών προσώπων.

Η xAI τελεί πλέον υπό έρευνα από διεθνείς αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Γαλλία.