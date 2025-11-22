Η πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ έχει αρχίσει να διαθέτει μια νέα λειτουργία στα προφίλ των χρηστών, η οποία θα εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό, όπως τη χώρα βάσης, πόσες φορές έχει αλλάξει το όνομα χρήστη, την αρχική ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού και τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης εγκατέστησε την εφαρμογή X.

Σύμφωνα με το TechCrunch, οι νέες αυτές πληροφορίες στοχεύουν στη μείωση της μη αυθεντικής δραστηριότητας στην πλατφόρμα, όπου τα bots συχνά προσποιούνται ότι είναι άνθρωποι — ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο δύσκολο να ελεγχθεί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα σχέδια της X για τη λειτουργία είχαν ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, όταν ο επικεφαλής προϊόντος της εταιρείας, Νικίτα Μπίερ, είχε δηλώσει ότι η X θα πειραματιζόταν με την εμφάνιση αυτών των πληροφοριών στα προφίλ, ξεκινώντας από τον δικό του λογαριασμό και τους λογαριασμούς των εργαζομένων της εταιρείας.

NEWS: X has started rolling out labels showing countries users are based in pic.twitter.com/TOIUjva5BT — X Daily News (@xDaily) November 21, 2025

Η ιδέα είναι ότι, εκθέτοντας αυτές τις λεπτομέρειες, οι χρήστες θα μπορούν να κρίνουν καλύτερα αν αλληλεπιδρούν με έναν αυθεντικό λογαριασμό ή με bot ή κακόβουλο παράγοντα που επιδιώκει να διαδώσει παραπληροφόρηση.

Για παράδειγμα, εάν το βιογραφικό ενός λογαριασμού στην X αναφέρει ότι ο χρήστης βρίσκεται σε κάποια πολιτεία των ΗΠΑ, αλλά οι πληροφορίες του λογαριασμού δείχνουν ότι είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό, μπορεί να υποψιαστεί κανείς ότι υπάρχει άλλη πρόθεση.

Για να δείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στην εφαρμογή X, πρέπει να πατήσετε την ημερομηνία «Joined» στο προφίλ σας.

Από εκεί, μεταφέρεστε σε μια σελίδα που εμφανίζει την ημερομηνία εγγραφής στο Twitter/X, τη χώρα βάσης του λογαριασμού, πόσες αλλαγές ονόματος χρήστη έχουν γίνει και πότε έγινε η τελευταία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται ο χρήστης με την πλατφόρμα — για παράδειγμα μέσω του U.S. App Store ή του Google Play.