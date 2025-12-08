WSJ: Ο Πούτιν επεδίωκε την πρωτοκαθεδρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Τώρα παλεύει να μην χάσει την κούρσα

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ρωσία πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η πραγματικότητα δείχνει μια χώρα που ολοένα και περισσότερο μένει πίσω, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι δυτικές κυρώσεις και η αυξανόμενη τεχνολογική απομόνωση έχουν αποδυναμώσει σε βάθος τις ρωσικές δυνατότητες, ενώ άλλες χώρες επενδύουν επιθετικά και προχωρούν μπροστά. Παράλληλα, η αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων επιβραδύνει ακόμη περισσότερο την εξέλιξη του κλάδου.



Στην παγκόσμια κατάταξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα ρωσικά μοντέλα εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλά, συχνά πίσω ακόμη και από παλαιότερες εκδόσεις μοντέλων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Εργαλεία που αξιολογούν την τεχνολογική δυναμική των χωρών τοποθετούν τη Ρωσία σταθερά στις τελευταίες θέσεις, αντανακλώντας την αδυναμία της να παράγει ανταγωνιστικές λύσεις παρά τις μεγάλες φιλοδοξίες της προηγούμενης δεκαετίας.

Οι κυρώσεις έχουν στερήσει από τη χώρα την πρόσβαση σε κρίσιμα υλικά και εξοπλισμό - από προηγμένα τσιπ μέχρι GPU απαραίτητες για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων. Η εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών παραμένει υποτυπώδης, με στόχους που απέχουν κατά έτη από τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

Παράλληλα, η εξάρτηση από μεσάζοντες και γειτονικές χώρες για την απόκτηση βασικού εξοπλισμού μεγαλώνει, καθιστώντας αδύνατη τη δημιουργία ενός σταθερού και αυτόνομου οικοσυστήματος.

Την ίδια στιγμή, η φυγή ειδικευμένων επαγγελματιών έχει αποδυναμώσει δραματικά το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ρωσίας. Δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές και επιστήμονες υπολογιστών εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το 2022, αναζητώντας ευκαιρίες σε περιβάλλοντα με πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και τεχνολογίες. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού θα είναι ακόμη πιο έντονη.

Η αυξανόμενη προσκόλληση στην Κίνα εντείνει την τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της Ρωσίας. Ένα σημαντικό ποσοστό των εισαγόμενων εξαρτημάτων και μοντέλων προέρχεται πλέον από κινεζικές εταιρείες, ενώ ορισμένα ρωσικά συστήματα βασίζονται άμεσα σε κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα.

Παρά τις προσπάθειες της Μόσχας να παρουσιάσει την πορεία της ως επιτυχημένη, πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται ήδη πολύ πίσω και δύσκολα θα καλύψει τη διαφορά.

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει οικονομίες, στρατούς και στρατηγικές ισορροπίες, η Ρωσία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να παραμείνει θεατής σε μια κούρσα που κάποτε ήθελε να οδηγήσει.