Waymo: Καταγράφει ραγδαία αύξηση του αριθμού των επιβατών στις ΗΠΑ

Η Waymo έχει επιτύχει σημαντική επιτάχυνση στην εμπορική επέκταση των ρομποτικών ταξί της, με 500.000 πληρωμένες διαδρομές κάθε εβδομάδα σε 10 πόλεις των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία σε ανάρτηση στο X. Αυτό το νούμερο αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη γεωγραφική επέκταση αλλά και την αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της.

Σε λιγότερο από δύο χρόνια, οι εβδομαδιαίες πληρωμένες μετακινήσεις έχουν δεκαπλασιαστεί, από 50.000 τον Μάιο του 2024 σε 500.000 σήμερα. Παράλληλα, η Waymo έχει επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τις αρχικές αγορές, όπως το Φοίνιξ, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, καλύπτοντας πλέον το Ώστιν, την Ατλάντα, το Μαϊάμι, το Ντάλας, το Χιούστον, το Σαν Αντόνιο και το Ορλάντο. Οι επτά τελευταίες πόλεις προστέθηκαν μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενισχύοντας την παρουσία της στη Sun Belt.

Ο στόλος της Waymo παραμένει περίπου στα 3.000 ρομποτικά ταξί, όπως υποδηλώνεται από τις καταθέσεις προς την NHTSA τον Δεκέμβριο του 2025. Η σταθερότητα του στόλου, σε συνδυασμό με την αύξηση των εβδομαδιαίων πληρωμένων διαδρομών, δείχνει ότι η Waymo αποδίδει περισσότερα έσοδα ανά όχημα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Το λανσάρισμα του συστήματος αυτόνομης οδήγησης 6ης γενιάς στα οχήματα Zeekr Ojai και Hyundai Ioniq 5 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την αξιοποίηση.

Η ανάπτυξη συνοδεύεται από προκλήσεις: η Waymo αντιμετωπίζει μεγαλύτερο έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές και το κοινό, όπως έρευνες της NHTSA και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών για τη συμπεριφορά των ρομποτικών ταξί γύρω από σχολικά λεωφορεία. Παράλληλα, η πόλη του Σαν Φρανσίσκο ανησυχεί για τη διαχείριση κολλημένων οχημάτων, που περιστασιακά απαιτούν παρέμβαση της αστυνομίας ή των πυροσβεστών.

Σε σχέση με τον παραδοσιακό ride-hailing τομέα, οι αριθμοί της Waymo παραμένουν μικροί. Η Uber ολοκλήρωσε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ταξίδια το 2025, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο ταξίδια κινητικότητας ανά ώρα, υπογραμμίζοντας ότι η Waymo δεν απειλεί άμεσα τη μεγάλη αγορά της Uber.

Παράλληλα, άλλες εταιρείες προσπαθούν να διεισδύσουν στην αγορά των robotaxi. Κινεζικές εταιρείες όπως οι Pony.ai και WeRide παρέχουν υπηρεσίες επί πληρωμή, αλλά δεν λειτουργούν στις ΗΠΑ. Η Tesla ξεκίνησε υπηρεσία ρομποταξί στο Ώστιν, χωρίς όμως τις απαιτούμενες άδειες για πλήρως αυτόνομη λειτουργία στην Καλιφόρνια. Άλλες εταιρείες, όπως οι Avride, Motional και Zoox, σχεδιάζουν την παροχή επί πληρωμή ρομποταξί μέσα στο έτος, προσπαθώντας να καλύψουν το κενό.