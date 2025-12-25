Waymo: Γιατί τα ρομποτικά ταξί κόλλησαν σε ένα μπλακ άουτ και πώς θα το διορθώσει

Η Waymo εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα ρομποτικά της ταξί ακινητοποιήθηκαν σε διασταυρώσεις κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ στο Σαν Φρανσίσκο και ανακοινώνει ενημέρωση λογισμικού για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της, προχωρά στην κυκλοφορία αναβάθμισης λογισμικού που θα επιτρέπει στα αυτόνομα οχήματά της να πλοηγούνται «πιο αποφασιστικά» σε φανάρια που δεν λειτουργούν λόγω διακοπών ρεύματος.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τα προβλήματα που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε συμφόρηση, με αρκετά ρομποτικά ταξί της Waymo να μένουν ακινητοποιημένα σε διασταυρώσεις.

Σύμφωνα με τη Waymo, το σύστημα αυτόνομης οδήγησης αντιμετωπίζει τα σβηστά φανάρια ως στάσεις τεσσάρων κατευθύνσεων, όπως προβλέπεται και για τους ανθρώπινους οδηγούς. Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να επιτρέπει στα οχήματα να συνεχίσουν κανονικά τη διαδρομή τους, ακόμη και σε συνθήκες γενικευμένης διακοπής ρεύματος.

Ωστόσο, στην πράξη, αρκετά οχήματα ενεργοποίησαν τον μηχανισμό «ελέγχου επιβεβαίωσης», ζητώντας ανθρώπινη παρέμβαση από την ομάδα διαχείρισης στόλου της Waymo για να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές τους ήταν σωστές. Όλα τα ρομποτικά ταξί της εταιρείας διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα, η οποία έχει σχεδιαστεί ως πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της μαζικής διακοπής ρεύματος του Σαββάτου, όμως, καταγράφηκε «συγκεντρωμένη αύξηση» τέτοιων αιτημάτων, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία της συμφόρησης που αποτυπώθηκε και σε βίντεο.

Η Waymo σημείωσε ότι το σύστημα επιβεβαίωσης είχε σχεδιαστεί «από υπερβολική προσοχή στα αρχικά στάδια ανάπτυξης», αλλά πλέον αναβαθμίζεται ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κλίμακα λειτουργίας του στόλου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ενώ η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική σε μικρότερης έκτασης διακοπές ρεύματος, τώρα εφαρμόζονται ενημερώσεις σε όλο τον στόλο που παρέχουν στο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης σαφέστερο πλαίσιο για περιπτώσεις γενικευμένων μπλακ άουτ, επιτρέποντας στα οχήματα να κινούνται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Η νέα ενημέρωση θα ενσωματώνει περισσότερα δεδομένα σχετικά με περιφερειακές διακοπές ρεύματος, ενώ παράλληλα η εταιρεία θα βελτιώσει τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, «ενσωματώνοντας τα διδάγματα» από το πρόσφατο συμβάν.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβαν τα περιστατικά ακινητοποίησης, η Waymo υπογραμμίζει ότι τα οχήματά της διέσχισαν με επιτυχία περισσότερα από 7.000 σβηστά φανάρια το ίδιο Σάββατο. Όπως σημειώνει, η διαχείριση ενός γεγονότος τέτοιας κλίμακας αποτέλεσε μια μοναδική πρόκληση για την αυτόνομη τεχνολογία.