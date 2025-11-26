TechCrunch

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της εμπορικής υπηρεσίας ρομποταξί στο Αμπού Ντάμπι, η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων WeRide και η Uber μπορούν πλέον επίσημα να χαρακτηρίσουν την υπηρεσία τους πλήρως «αυτοοδηγούμενη».



Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η εμπορική υπηρεσία ρομποταξί, στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον ανθρώπινος χειριστής ασφαλείας πίσω από το τιμόνι, ανοίγει στο κοινό και ξεκινά με δρομολόγια στο Yas Island – την τουριστική περιοχή που φιλοξενεί το Grand Prix της Formula 1 του Αμπού Ντάμπι.

Η λειτουργία των ρομποταξί θα είναι αντίστοιχη με τη συνεργασία της Uber με την Waymo στο Όστιν. Όσοι χρήστες της Uber στο Αμπού Ντάμπι επιλέγουν Uber Comfort ή UberX ενδέχεται να αντιστοιχηθούν σε ρομποταξί της WeRide, ενώ όσοι θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες να μετακινηθούν με πλήρως αυτόνομο όχημα μπορούν να επιλέξουν την ειδική επιλογή “Autonomous” στην εφαρμογή. Στο εγχείρημα συμμετέχει επίσης η εταιρεία διαχείρισης στόλου Tawasul.

Η επίσημη έναρξη των πλήρως αυτόνομων διαδρομών πραγματοποιείται έναν μήνα μετά την ομοσπονδιακή άδεια που εξασφάλισε η WeRide από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για εμπορική λειτουργία ρομποταξί χωρίς οδηγό. Η Uber και η WeRide σκοπεύουν να επεκτείνουν σύντομα το δίκτυο ώστε να καλύψει περισσότερες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου του Αμπού Ντάμπι.

Ο Σαρφράζ Μαρέντια, επικεφαλής αυτόνομης κινητικότητας και διανομών της Uber, δήλωσε ότι «η σημερινή πλήρως αυτόνομη έναρξη στο Αμπού Ντάμπι αποτελεί ιστορικό ορόσημο στις μεταφορές, καθώς είναι η πρώτη ανάπτυξη AV χωρίς οδηγό εκτός των ΗΠΑ ή της Κίνας».

Την τελευταία διετία, η Uber έχει συνάψει συνεργασίες με 20 εταιρείες τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων σε διάφορες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Οι συνεργασίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα ρομποταξί, αλλά καλύπτουν όλο το φάσμα εφαρμογών αυτόνομης οδήγησης, όπως τροφοδοσία/διανομή και μεταφορές φορτηγών. Μόνο μέσα στο 2024 η Uber ανακοίνωσε συμφωνίες με τις May Mobility και Volkswagen στις ΗΠΑ, τις κινεζικές Momenta, Pony.ai και Baidu, καθώς και πρόσφατη συνεργασία για υπηρεσία premium ρομποταξί με Lucid Gravity SUV εξοπλισμένα με σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Nuro.