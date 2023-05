Twitter: «Ξεκαθαρίζει» παλιούς λογαριασμούς και απελευθερώνει ονόματα χρηστών

Το Twitter «ξεκαθαρίζει» τους ανενεργούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα του, γεγονός που μπορεί να απελευθερώσει έναν αριθμό πολυπόθητων usernames, σύμφωνα με τα πρόσφατα tweets του ιδιοκτήτη Ίλον Μασκ.

Παρόλο που το Twitter εδώ και χρόνια έχει υποσχεθεί να βάλει περισσότερα ονόματα χρηστών σε εναλλαγή, δεν είχε κάνει κάποια προσπάθεια μεγάλης κλίμακας ώστε να το υλοποιήσει, παρά το γεγονός ότι έχει εφαρμόσει μια πολιτική ανενεργών λογαριασμών που προτείνει στους χρήστες του Twitter να συνδέονται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες για να μην αφαιρούνται οριστικά οι λογαριασμοί.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η εταιρεία καθαρίζει λογαριασμούς που δεν είχαν «καθόλου δραστηριότητα για αρκετά χρόνια», ενώ προειδοποιεί επίσης τους χρήστες ότι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μπορεί να σημαίνει ότι ο αριθμός των ακολούθων των χρηστών μειώνεται.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει πιο αισθητό σε μακροχρόνιους λογαριασμούς Twitter των οποίων οι ιδιοκτήτες συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό ακολούθων κατά τις πρώτες ημέρες του Twitter ως κοινωνικό δίκτυο.

Σε ένα επόμενο tweet, ο Μασκ διευκρίνισε επίσης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ονομάτων χρηστών, ότι «ναι», πολλά ονόματα χρηστών πρόκειται να γίνουν διαθέσιμα και πάλι.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop