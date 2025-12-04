Trainium 3: Το AI τσιπ της Amazon φιλοδοξεί να απειλήσει την κυριαρχία της Nvidia

Μπορεί κάποια εταιρεία, μεγάλη ή μικρή, να ανατρέψει πραγματικά την κυριαρχία της Nvidia στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης; Ίσως όχι. Ωστόσο, υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων για όσους καταφέρουν να αποσπάσουν έστω και ένα μέρος από αυτά, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζέισι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εταιρεία αποκάλυψε στη διάσκεψη AWS re:Invent την επόμενη γενιά του τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης Trainium3, ανταγωνιστή της Nvidia, το οποίο είναι 4 φορές ταχύτερο αλλά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από το τρέχον Trainium2. Ο Τζέισι αποκάλυψε μερικές πληροφορίες για το τρέχον Trainium σε μια ανάρτηση στο X που δείχνει γιατί η εταιρεία είναι τόσο αισιόδοξη για το τσιπ.

Τόνισε ότι το Trainium2 «είναι μια επιχείρηση με έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει πάνω από 1 εκατομμύριο τσιπ σε παραγωγή και πάνω από 100.000 εταιρείες το χρησιμοποιούν ως το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης του Bedrock σήμερα».

Το Bedrock είναι το εργαλείο ανάπτυξης AI εφαρμογών της Amazon που επιτρέπει στις εταιρείες να επιλέγουν ανάμεσα σε πολλά μοντέλα Tεχνητής Nοημοσύνης.

O Τζέισι είπε ότι το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Amazon κερδίζει μεταξύ του τεράστιου καταλόγου πελατών cloud της εταιρείας, επειδή «έχει πλεονεκτήματα τιμής-απόδοσης σε σχέση με άλλες επιλογές GPU που είναι ελκυστικές». Με άλλα λόγια, πιστεύει ότι λειτουργεί καλύτερα και κοστίζει λιγότερο από τα «άλλα GPU» που υπάρχουν στην αγορά.

Επιπλέον, ο CEO της AWS, Ματ Γκάρμαν, έδωσε ακόμη περισσότερες πληροφορίες σε μια συνέντευξη με το CRN, σχετικά με έναν πελάτη που είναι υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος αυτών των δισεκατομμυρίων εσόδων, ο οποίο είναι η Anthropic.

«Έχουμε δει τεράστια απήχηση από το Trainium2, ιδιαίτερα από τους συνεργάτες μας στην Anthropic, με τους οποίους ανακοινώσαμε το Project Rainier, όπου υπάρχουν πάνω από 500.000 τσιπ Trainium2 που τους βοηθούν να κατασκευάσουν την επόμενη γενιά μοντέλων για το Claude», δήλωσε ο Γκάρμαν.