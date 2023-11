TikTok: Βρετανοί γιατροί ζητούν σαφή σήμανση στις συσκευασίες των αποσμητικών εξαιτίας νέας πρόκλησης

Οι πλαστικοί χειρουργοί στη Βρετανία ζητούν να προστεθεί σαφής σήμανση στις συσκευασίες των αποσμητικών, αφού δεκάδες άτομα έχουν προκαλέσει ψυχρά εγκαύματα στο δέρμα τους στο πλαίσιο πρόκλησης που έχει γίνει viral στο TikTok.

Οι χρήστες της πλατφόρμας που συμμετέχουν στην πρόκληση deodorant challenge, ψεκάζουν αποσμητικό σε μια περιοχή του δέρματός τους μέχρι να νιώσουν πόνο.

Σχεδόν 70 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν νοσηλευθεί με τραύματα στη Βρετανία. Ορισμένα μάλιστα, υποβλήθηκαν σε πλαστική χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου δέρματός τους.

