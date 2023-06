Tik Tok: Ελληνικές εκλογές αλά Γουές Άντερσον και Τεχνητή Νοημοσύνη (vid)

Ένα καινούριο trend έχει «κατακλύσει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα το TikTok, του οποίου η αισθητική και η μουσική παραπέμπουν στη χαρακτηριστική σκηνοθετική «πινελιά» του Γουές Άντερσον.

Ο σκηνοθέτης Γουές Άντερσον παραδίδει ιδιόρρυθμους χαρακτήρες με indie ευαισθησία, ευθυγραμμισμένα πλάνα, έντονα χρώματα, διαλεχτά κοστούμια, έχοντας πάντα μία απολαυστική αγάπη στις λεπτομέρειες.

Οι ταινίες του Άντερσον είναι γνωστές για το ξεχωριστό οπτικό και αφηγηματικό του στιλ, ενώ έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για τις ταινίες Οικογένεια Τενενμπάουμ και Ο έρωτας του φεγγαριού.

Επίσης, έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων για την ταινία Ο απίθανος κύριος Φοξ, ενώ το 2014 σκηνοθέτησε την ταινία Ξενοδοχείο Grand Budapest και έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Έτσι, ένας χρήστης του TikTok (@verb_one) θέλοντας να συμμετέχει στο συγκεκριμένο trend, δημιούργησε ένα βίντεο - τρέιλερ μιας υποθετικής ταινίας με θέμα της Ελληνικές Εκλογές με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο μέσα σε ένα 24ωρο έχει αποσπάσει 27 χιλιάδες προβολές.

Συγκεκριμένα, το βίντεο με τίτλο: «Greek elections directed by Wes Anderson», δίνει την εντύπωση, όπως αναφέρεται στα σχόλια, ότι πρόκειται, όντως, για βίντεο του γνωστού σκηνοθέτη.

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζονται οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιάνης Βαρουφάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε για ακόμα μία φορά το «θαύμα» της και όλοι τους μοιάζουν υπερβολικά με την πραγματικότητα.

Η πρώτη αντίδραση για το βίντεο ήρθε από τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter αναδημοσίευσε το βίντεο γράφοντας: «Η μόνη μου αντίρρηση; Δεν είχα ποτέ, και δεν θα είχα ποτέ, ένα ανοιχτό καφέ δερμάτινο μπουφάν…»

My only objection? I never owned, and would never own, a light brown leather jacket... https://t.co/oXNh5qqFVT