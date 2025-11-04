Η Apple ετοιμάζεται να λανσάρει ένα οικονομικό Mac το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, εισερχόμενη για πρώτη φορά στην αγορά των φθηνών φορητών υπολογιστών, ανέφερε το Bloomberg την Τρίτη.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η συσκευή, που στοχεύει να αποσπάσει πελάτες από τα Chromebook της Google και τους βασικούς υπολογιστές με Windows, είναι σχεδιασμένη για φοιτητές, επιχειρήσεις και περιστασιακούς χρήστες που κυρίως περιηγούνται στο διαδίκτυο, εργάζονται σε έγγραφα ή πραγματοποιούν ελαφριά επεξεργασία πολυμέσων.

Η Apple στοχεύει επίσης σε υποψήφιους αγοραστές iPad που ενδέχεται να προτιμούν έναν παραδοσιακό φορητό υπολογιστή.

Ο κατασκευαστής του iPhone στοχεύει να πουλήσει τον φορητό υπολογιστή, με την κωδική ονομασία J700, σε τιμή πολύ κάτω από τα 1.000 δολάρια, χρησιμοποιώντας λιγότερο προηγμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ενεργό στάδιο δοκιμών στην Apple και σε αρχικό στάδιο παραγωγής με προμηθευτές στο εξωτερικό.

Το φθηνότερο Mac που διατίθεται σήμερα είναι το M4 MacBook Air, με τιμή 999 δολάρια, η οποία μειώνεται στα 899 δολάρια με φοιτητική έκπτωση.

Ο φορητός υπολογιστής θα διαθέτει επεξεργαστή iPhone και οθόνη LCD χαμηλότερης ποιότητας, με μέγεθος οθόνης ελαφρώς μικρότερο από 13,6 ίντσες, το μικρότερο από οποιονδήποτε τρέχοντα Mac, σύμφωνα με την έκθεση.

Θα είναι η πρώτη φορά που η Apple θα χρησιμοποιήσει επεξεργαστή iPhone σε Mac, αντί για τσιπ σχεδιασμένο ειδικά για υπολογιστή.

Εσωτερικές δοκιμές έχουν δείξει ότι το τσιπ του smartphone μπορεί να αποδώσει καλύτερα από το M1 που έχει βελτιστοποιηθεί για Mac και χρησιμοποιείται σε φορητούς υπολογιστές μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Η Apple ανέφερε πωλήσεις Mac ύψους 8,73 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των 8,59 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προέβλεψε πωλήσεις iPhone για το τρίμηνο των διακοπών και συνολικά έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street τον περασμένο μήνα.