Η Google πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία παρακολούθησης τηλεόρασης, γι' αυτό και τον Νοέμβριο ενσωμάτωσε το Gemini AI στις συσκευές Google TV, όπως μετέδωσε το TechCrunch.

Στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CES 2026) στο Λας Βέγκας, η εταιρεία παρουσιάζει τώρα μια σειρά από νέες λειτουργίες του Gemini που θα φτάσουν σύντομα στην τηλεόραση, επιτρέποντας στους θεατές να εμβαθύνουν σε θέματα, να αναζητούν και να «επαναπροσδιορίζουν» τις προσωπικές τους φωτογραφίες και βίντεο με την τεχνητή νοημοσύνη και, ίσως το καλύτερο από όλα, να λένε στην τηλεόραση τι να κάνει, αντί να πρέπει να περιηγούνται σε περίπλοκες ρυθμίσεις.

Η εταιρεία θα φέρει πρώτα αυτές τις λειτουργίες του Gemini και άλλες σε επιλεγμένες τηλεοράσεις TCL, πριν τις διαθέσει ευρύτερα σε άλλες συσκευές Google TV τους επόμενους μήνες.

Σχεδιασμένο για εμπειρίες μεγάλης οθόνης, το Gemini για Google TV θα επιτρέπει στους χρήστες να μιλάνε στην τηλεόρασή τους για να βρουν κάτι να παρακολουθήσουν, να ενημερωθούν για μια αγαπημένη σειρά με μια περίληψη της πλοκής ή να λάβουν προτάσεις.

. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από το Gemini να σας προτείνει κάτι να παρακολουθήσετε που να συνδυάζει τιςπροτιμήσεις δύο ατόμων ή να σας βοηθήσει να θυμηθείτε μια εκπομπή ή μια ταινία της οποίας δεν θυμάστε τον τίτλο, αλλά μπορείτε να περιγράψετε την πλοκή ή να ονομάσετε έναν από τους ηθοποιούς.

Μπορείτε ακόμη και να ρωτήσετε το Google κάτι όπως: «Ποιο είναι το νέο νοσοκομειακό δράμα για το οποίο μιλάνε όλοι;»

Το Gemini μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των χρηστών μέσω ενός νέου πλούσιου οπτικά πλαισίου που προσαρμόζεται σε μεμονωμένες ερωτήσεις, συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες, βίντεο και ενημερώσεις για αθλητικά σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες.