Η Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ο κύριος ωφελημένος από το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των τελών των θεωρήσεων H-1B.

Η διαρκής προσπάθεια του Κόλπου να γίνει το επόμενο παγκόσμιο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης – η οποία προσελκύει δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων από τοπικά κρατικά επενδυτικά ταμεία, διεθνή ιδιωτικά κεφάλαια και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ – θα μπορούσε να του δώσει πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών που επιδιώκουν να προσελκύσουν ξένη τεχνογνωσία μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές υπογραμμίζουν τον ρόλο των κυβερνήσεων που προωθούν εθνικές στρατηγικές με επίκεντρο την τεχνολογία – όπως το Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας και η Εθνική Στρατηγική ΤΝ των ΗΑΕ – και διαμορφώνουν ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, προσφέροντας μακροχρόνιες “χρυσές” βίζες για εξειδικευμένους επαγγελματίες, μείωση της γραφειοκρατίας και άλλα κίνητρα για επιχειρηματίες.

«Οι χώρες του Κόλπου, και ιδιαίτερα η Σαουδική Αραβία, προσφέρουν πακέτα αποδοχών από τα υψηλότερα στον κόσμο για να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα στον χώρο της ΤΝ από τη Σίλικον Βάλεϊ», δήλωσε ο Φραντσέσκο Φίλια, διευθύνων σύμβουλος της Fasanara Capital.

Ο Φίλια ανέφερε ότι οι τεχνολογικοί επαγγελματίες προσελκύονται από τη Μέση Ανατολή χάρη στον συνδυασμό υψηλών αποδοχών, φιλικού φορολογικού καθεστώτος και της δυνατότητας να εργαστούν σε μεγάλης κλίμακας, καινοτόμα έργα.

«Αυτό που ξεχωρίζει τα ΗΑΕ είναι η ικανότητά τους να συνδυάζουν τη φιλοδοξία με τις υποδομές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία προχωρά γρήγορα και αποκτά πραγματική δυναμική», δήλωσε στο CNBC η Αμίνα Ταχέρ, διευθύντρια μάρκετινγκ της ψηφιακής χρηματοοικονομικής πλατφόρμας Wio Bank.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πριν από 15 χρόνια δυσκολεύονταν να διατηρήσουν ταλέντο πέρα από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν πλέον χτίσει έναν εμπορικό και χρηματοοικονομικό κόμβο που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Στην καρδιά της στρατηγικής των ΗΑΕ βρίσκονται οι επιλογές βίζας που προσφέρουν – από βίζες για δημιουργούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, έως τη περιζήτητη Χρυσή Βίζα, μια δεκαετής άδεια παραμονής που δεν συνδέεται με κάποιον εργοδότη.

Η δε Σαουδική Αραβία παρουσίασε την Εθνική Πλατφόρμα Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ φουτουριστικά έργα όπως η NEOM city και τα έξυπνα αστικά κέντρα των ΗΑΕ δημιουργούν νέες θέσεις σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η fintech και τα logistics.