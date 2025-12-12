Τεχνητή Νοημοσύνη: Στο επίκεντρο των επενδύσεων της Microsoft η Ινδία

Η Microsoft προχωράει σε νέες επενδύσεις ύψους περίπου 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με το μεγαλύτερο μέρος να προορίζεται για την Ινδία, καθώς ενισχύει την παρουσία της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές στον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, η Microsoft θα δαπανήσει 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία, στην μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία, για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα.

Η επένδυση βασίζεται στην επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η Microsoft νωρίτερα φέτος. Θα δώσει στην εταιρεία τη μεγαλύτερη παρουσία στο cloud στην Ινδία, με το πρώτο νέο κέντρο δεδομένων να τίθεται σε λειτουργία στα μέσα του 2026.

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για σημαντικές επενδύσεις σε όλο τον κόσμο φέτος, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να εξασφαλίσει περισσότερη χωρητικότητα cloud computing για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για φόρτο εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης και να ανταγωνιστεί καλύτερα τους αντιπάλους της Amazon και Alphabet, μητρική εταιρεία της Google.

Η Microsoft ανακοίνωσε ακόμα ότι θα επενδύσει περισσότερα από 7,5 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (5,42 δισεκατομμύρια δολάρια) στον Καναδά τα επόμενα δύο χρόνια.

Η νέα χωρητικότητα που θα προκύψει από την επένδυση θα αρχίσει να λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ανέφερε η Microsoft, προσθέτοντας ότι η συνολική εκτιμώμενη επένδυσή της στον Καναδά ανέρχεται σε 19 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια μεταξύ 2023 και 2027.

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσης ότι θα επεκτείνει την προσφορά της Azure Local cloud στον Καναδά. Συνεργάζεται επίσης με την καναδική startup Cohere στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προσφέρει τα προηγμένα μοντέλα AI της εταιρείας στην πλατφόρμα Azure.

Η εταιρεία εγκαινιάζει επίσης ένα ειδικό «Threat Intelligence Hub» στον Καναδά, με στόχο την προστασία της κυβερνοασφάλειας και την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης, και συνεργάζεται με την καναδική κυβέρνηση και τους νομοθέτες για τον εντοπισμό των δραστών απειλών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Τον περασμένο μήνα, η Microsoft ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Πορτογαλία, καθώς και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.