Τεχνητή Νοημοσύνη: Από σημειώσεις μέχρι ψηφιακά avatar - Τα νέα AI εργαλεία στο Zoom

Η Zoom παρουσίασε την Τετάρτη τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τους χρήστες στην πλατφόρμα της.

Το TechCrunch μετέδωσε πως στις νέες υπηρεσίες βρίσκονται ένα αναβαθμισμένο AI companion που μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα meeting apps, καθώς και η δυνατότητα προσθήκης δικών σας σημειώσεων, προγραμματισμού συσκέψεων με AI και AI avatars που μοιάζουν με τους χρήστες.

Με αυτές τις λειτουργίες, η εταιρεία στοχεύει να ανταγωνιστεί τις «κάθετες» νεοφυείς επιχειρήσεις συσκέψεων και τις σουίτες παραγωγικότητας.

Η εταιρεία προσφέρει εδώ και καιρό ένα AI bot που μπορεί να καταγράφει και να απομαγνητογωεί τις συσκέψεις Zoom. Ωστόσο, εφαρμογές για τη λήψη σημειώσεων σε διαφορετικά apps, όπως το Read AI, το Otter, το Fireflies, το Granola και το Circleback, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η Zoom κάνει το AI companion της να λειτουργεί με άλλες πλατφόρμες, όπως το Meet και το Microsoft Teams, μαζί με μια λειτουργία για τη λήψη σημειώσεων κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων.

Η εταιρεία ακολουθεί το παράδειγμα της Granola, επιτρέποντας στους χρήστες να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και στη συνέχεια να τις επεκτείνουν και να τις δομούν με AI. Η Zoom προσθέτει επίσης αναζήτηση σε όλες τις πλατφόρμες, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανακτούν πληροφορίες από τις πλατφόρμες της Google και της Microsoft.

Ακόμα, μέσω του AI Companion, η εταιρεία θα επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν χρονικά διαστήματα που ταιριάζουν σε όλους τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, μπορεί να προτείνει συναντήσεις που μπορείτε να παραλείψετε μέσω ενός νέου αιτήματος «ελευθερώστε το χρόνο μου».

Η εταιρεία λανσάρει επίσης προληπτικές προτάσεις για συναντήσεις, όπως προτεινόμενες εργασίες και θέματα ημερήσιας διάταξης για την προετοιμασία της συνάντησης, καθώς και έναν βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης για ομάδες.