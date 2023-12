Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το «disrupt» στην υγιή εξάρτηση

Η Tεχνητή Nοημοσύνη, όπως προαναγγέλλεται και αποδοκιμάζεται εξίσου, έχει ήδη αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Το BBC αναλύει τη μετάβαση της εργασιακής κουλτούρας μέσα στο 2023 από τη δυσπιστία ως την υιοθέτηση και -γιατί όχι;- στην υγιή εξάρτηση από το ΑΙ, σύμφωνα με εύστοχη νύξη του άρθρου.

Έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τότε που το OpenAI κυκλοφόρησε το chatbot του, το ChatGPT, ωστόσο η τεχνολογία είναι ήδη στο μυαλό των περισσότερων εργαζομένων. Σε πολλές περιπτώσεις, έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους, αναφέρει άρθρο του BBC.

Είναι εφικτή η ειρηνική συνύπαρξη;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί από την αίσθηση μιας αφηρημένης ιδέας σε ένα οικείο εργαλείο που μπορεί να εξορθολογίσει τις ροές εργασίας και να δημιουργήσει νέες ιδέες. Αλλά δεν έχουν καλωσορίσει όλοι την τεχνολογία και αντιθέτως τη βλέπουν ως απειλή για την ίδια τους την καριέρα. Πρόκειται για μια τυπική παλινωδία η οποία μένει να ξεκαθαριστεί φέτος.

Οι μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης του 2023 δείχνουν πώς η τεχνολογία έχει διαταράξει την εργασία όπως την ξέρουμε. Μας δίνουν επίσης μια ματιά στο πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να διαμορφώσει το 2024, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με αστραπιαία ταχύτητα.

Οι εργαζόμενοι εξαρτώνται ήδη από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές τους δουλειές για διοικητικές εργασίες που εξοικονομούν χρόνο, ιδιαίτερα για τη στοιχειώδη άντληση ιδεών και τη δημιουργία βασικών προσχεδίων κειμένου.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε τομείς εργασιακής δραστηριότητας γνωστικών καθηκόντων, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει δυνατότητες να απελευθερώσει τους εργαζόμενους να εκτελέσουν δημιουργικές, πιο εξελιγμένες εργασίες. Μερικοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ακόμη και την τεχνολογία για να γράψουν βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές για να βρουν αυτές τις θέσεις εργασίας εξαρχής, σημειώνει ο αρθρογράφος.

Καθώς όμως περισσότεροι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένοι εργοδότες ανταποκρίνονται περιορίζοντας τη χρήση της τεχνολογίας στο χώρο εργασίας. Αυτό περιλάμβανε τη σιωπηρή καταστολή ή την οριστική απαγόρευση πρόσβασης σε εργαλεία όπως το ChatGPT, με τους οργανισμούς να ανησυχούν για πιθανή κακή χρήση ή διαρροές δεδομένων, σύμφωνα με τον Simon Johnson, επικεφαλής της ομάδας παγκόσμιας οικονομίας και διαχείρισης στο MIT Sloan School of Management, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, τον οποίο επικαλείται το δημοσίευμα.

Ωστόσο, ορισμένοι εργαζόμενοι που άρχισαν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα εργαλεία, είτε για αυξημένη παραγωγικότητα είτε για να ωθήσουν τους συναδέλφους τους, χρειάστηκε να κάνουν «backchannel», παρακάμπτοντας τα συστήματα, για να διατηρήσουν την πρόσβαση.

Οι κοινότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν ακόμη και συμβουλές για το πώς να αποκτηθεί κρυφή πρόσβαση στην τεχνολογία στο χώρο εργασίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στοχεύει θέσεις γραφείου

Πολλοί υποθέτουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πιθανότατα θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους σε ρόλους που αυτοματοποιούνται εύκολα, όπως ισχύει στην περίπτωση των ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών και των ρομπότ παράδοσης ειδών εμπορίου.

Αλλά όπως έχει εξελιχθεί τον περασμένο χρόνο, είναι σαφές ότι θα μπορούσε να επηρεάσει πιο σύνθετους ρόλους εργασίας γνώσης που κάποτε θεωρούνταν «ασφαλείς».

Ήδη απειλούνται ορισμένες δημιουργικές θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούν κείμενο σε εικόνα, όπως το Midjourney και το Stable Diffusion, μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακές εικονογραφήσεις και φωτορεαλιστικές αποδόσεις μέσα σε δευτερόλεπτα, έργο που συνήθως προορίζεται για υψηλά καταρτισμένες εμπορικές ομάδες τέχνης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει εγκυρότητα στις ανησυχίες των εργαζομένων. Μια έκθεση του Μαρτίου 2023 από την Goldman Sachs εκτίμησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη με δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου θα μπορούσε να κάνει το ένα τέταρτο του συνολικού έργου που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από τον άνθρωπο – αντιστοιχώντας σε απώλεια 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε και ΗΠΑ.

«Αυτό δεν αποτελεί μακρινό πρόβλημα πια. Είναι ένα θέμα για τον υπάλληλο γραφείου που ανήκει σταθερά στη μεσαία τάξη», λέει ο Mark Muro, ανώτερος συνεργάτης στην αμερικανική οικονομική δεξαμενή σκέψης Brookings Institution, με έδρα την Ουάσιγκτον, DC. «Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει αυτό. Ο φυσικός αυτοματισμός ήταν πολύ πιο προβλέψιμος. Αυτό είναι λιγότερο προβλέψιμο».

Ορισμένες θέσεις δεν θα αντικατασταθούν, τουλάχιστον ακόμα...

Παρά τις ανησυχίες, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ρόλοι και εργασίες που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει στο εγγύς μέλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για θέσεις εργασίας που απαιτούν ήπιες δεξιότητες, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και η σκέψη έξω από το κουτί.

Ο Martin Ford, συγγραφέας του Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything, πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι των οποίων η δουλειά είναι να επινοούν νέες επιχειρηματικές στρατηγικές μπορεί να είναι σχετικά ασφαλείς από την αυτοματοποίηση.

Προβλέπει επίσης ότι οι ρόλοι που απαιτούν εξελιγμένες διαπροσωπικές σχέσεις –για παράδειγμα, νοσηλευτές και σύμβουλοι επιχειρήσεων– είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από μηχανήματα. Αυτές οι δουλειές απαιτούν «μια πολύ βαθιά κατανόηση των ανθρώπων. Νομίζω ότι θα περάσει πολύς καιρός μέχρι η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με τους τρόπους που πραγματικά χτίζουν σχέσεις».

Επιπλέον, οι εργασίες που είναι πολύ προγενέστερες των ψηφιακών εργασιακών περιβαλλόντων, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και συγκολλητές, είναι από τις «δυσκολότερες από οτιδήποτε άλλο στην αυτοματοποίηση», προσθέτει o Ford. Αυτά τα αντικείμενα εξαρτώνται λιγότερο από εργασίες που βασίζονται στη γλώσσα και συνήθως απαιτούν μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κινητικότητα και επιδεξιότητα σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα που οι μηχανές δεν μπορούν επί του παρόντος να μιμηθούν.

Θα συνεργαστούμε επίσης με AI

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εξαπλώνεται παντού, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι στην πραγματικότητα πιο πιθανό να επαυξήσει αντί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο ταλέντο. Η Joanne Song McLaughlin, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, στις ΗΠΑ, αναφέρει ως παράδειγμα τις ιατρικές διαγνώσεις. Ενώ ένα ρομπότ μπορεί να είναι σε θέση να ανιχνεύσει τον καρκίνο, για παράδειγμα, οι περισσότεροι ασθενείς θα προτιμούσαν έναν εξειδικευμένο ιατρό για να ανακοινώσει τα νέα.

Οι εργαζόμενοι αξιοποιούν ήδη το ChatGPT ως προσωπικό βοηθό, χρησιμοποιώντας το για τη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον προγραμματισμό δρομολογίων και το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα του έργου.

Γενικότερα, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της μεροληψίας στη λήψη αποφάσεων.

Ορισμένες μεγάλες εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν διαδικασίες πρόσληψης βάσει δεδομένων για να δοκιμάσουν τις ιδιότητες των υποψηφίων, ως προς τις γνώσεις και τη συμπεριφορά που θα ήταν συμβατές με τις προδιαγραφές της «ανοικτής» θέσης.

Και ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαλείψει ορισμένες θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει επίσης νέες. Για παράδειγμα, μηχανικοί δεδομένων, ειδικοί διακυβέρνησης και εκπαίδευσης συστημάτων.

Αβεβαιότητα αλλά και αισιοδοξία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι η τεχνολογία της εποχής, αλλά δεν είναι ο πρώτος παράγοντας που διαταράσσει το εργατικό δυναμικό. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει εκθετικά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, από την άνοδο του αυτοματισμού στη μηχανική, στους υπολογιστές γραφείου και το ασύρματο διαδίκτυο.

«Οι εξελίξεις της τεχνολογίας μάς έχουν δείξει ότι, ναι, έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσει ή να εξορθολογίσει τις διαδικασίες εργασίας», λέει ο Scott Likens, επικεφαλής τεχνολογίας AI και καινοτομίας στην PwC. «Ωστόσο, με το σωστό σύνολο δεξιοτήτων, τα άτομα είναι συχνά σε θέση να προοδεύουν παράλληλα με αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις».

Οι ειδικοί συνιστούν ότι αντί για απειλή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο χρήσιμο να εκλαμβάνεται ως εργαλείο. Η καλύτερη τακτική; Προσαρμογή, εκπαίδευση, πίστη στην τεχνολογία, συνιστά ο Likens. «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση [είναι] κλειδί για τους εργαζόμενους να μάθουν για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τι μπορεί να κάνει για τον ιδιαίτερο ρόλο τους, καθώς και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Αντί να αποφεύγουν την τεχνητή νοημοσύνη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βάλουν στο πλάνο τους να την αγκαλιάσουν και να την εκπαιδεύσουν».