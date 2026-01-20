Τέσσερις στους πέντε εργαζομένους παγκοσμίως αναμένουν πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει τις καθημερινές εργασίες που τελούν στο χώρο εργασίας τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Randstand που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη από το Reuters.

Τα ευρήματα έρχονται καθώς οι εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο σε chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματοποίησης, ανέφερε η έρευνα που «έτρεξε» σε 27.000 εργαζομένους, 1.225 εργοδότες και η οποία κάλυψε πάνω από 35 αγορές ανά τον κόσμο.

Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες «AI agent» έχουν αυξηθεί κατά 1.587%, σύμφωνα με τα στοιχεία να υποδηλώνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση αντικαθιστούν όλο και περισσότερο τις θέσεις εργασίας χαμηλής πολυπλοκότητας και συναλλακτικού χαρακτήρα.

Σχεδόν οι μισοί από τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα φοβούνται ότι η αναδυόμενη τεχνολογία θα ωφελήσει περισσότερο τις εταιρείες παρά το εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Υπάρχει επίσης μια ασυμφωνία μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι βλέπουν την απόδοση των επιχειρήσεων. Περίπου το 95% των ερωτηθέντων εργοδοτών προβλέπουν ανάπτυξη για φέτος, ενώ μόνο το 51% των εργαζομένων μοιράζονται αυτόν τον αισιοδοξία, σύμφωνα με την έκθεση.

«Αυτό που παρατηρούμε γενικά στους εργαζομένους είναι ότι είναι ενθουσιώδεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη... αλλά μπορεί επίσης να είναι σκεπτικοί, με την έννοια ότι οι εταιρείες θέλουν αυτό που θέλουν πάντα οι εταιρείες: θέλουν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την αποδοτικότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad, Σάντερ βαν 'τ Νορντέντε, στο Reuters.

«Η Gen Z είναι η πιο ανησυχητική γενιά, ενώ οι Baby Boomers δείχνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι οι λιγότερο ανησυχητικοί για τον αντίκτυπο της AI και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν», αναφέρει η έκθεση.