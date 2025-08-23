Tefficient: Συνεχίζεται η αύξηση της χρήσης mobile data στην Ελλάδα

Υψηλούς ρυθμούς αύξησης στη χρήση δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (mobile data) συνεχίζει να καταγράφει η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι χρεώσεις για την συγκεκριμένη υπηρεσία - τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ονομαστικές τιμές - παραμένουν ακριβότερες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Βέβαια, οι χρήστες των mobile υπηρεσιών μπορούν να επωφεληθούν από τις προσφορές των παρόχων κινητής τηλεφωνίας αλλά και από τις εκπτώσεις που μειώνουν το τελικό κόστος.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι και η διάδοση της φορητότητας, καθώς οι φορητές συσκευές (smartphones, tablets, υπολογιστές laptop), πλέον χρησιμοποιούνται περισσότερο με τους χρήστες να εκμεταλλεύονται και τις αυξημένες ταχύτητες συνδεσιμότητας που παρέχει η τεχνολογία 5G.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Tefficient για το 2024, η οποία καλύπτει 40 αγορές διεθνώς, η Ελλάδα αναδείχθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά «πρωταθλήτρια» στην αύξηση κατανάλωσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (data).

Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης παρουσιάζουν επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια της περσινής χρονιάς το ποσοστό αύξησης στην Ελλάδα ήταν 38%, το 2023 49% και το 2022 ήταν στο 50%.

Την πρώτη πεντάδα, ως προς τα ποσοστά αύξησης, συμπληρώνουν το Βέλγιο (32%) και ακολουθούν με 28% Πορτογαλία, Τυνησία και Τσεχία.

Αντίθετα, η Κροατία κατέγραψε τη μικρότερη άνοδο, μόλις 2%. Η μεγαλύτερη κατανάλωση δεδομένων ανά συνδρομητή καταγράφηκε στη Σαουδική Αραβία (50,4 GB τον μήνα), με τη Λετονία (48,5 GB) και τη Φινλανδία (45,4 GB) να ακολουθούν.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη της σουηδικής εταιρείας ανάλυσης μεγεθών των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, η μέση μηνιαία χρήση mobile data ανά κάρτα SIM έφτασε τo 2024 στα 12,5 GB. Το 2023 η μέση μηνιαία χρήση είχε διαμορφωθεί στα 9 GB.

Σε χαμηλά επίπεδα η κατανάλωση

Εν τούτοις, σε απόλυτες τιμές η κατανάλωση δεδομένων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή, με τα 12,5 GB ανά συνδρομητή να κατατάσσουν τη χώρα στην 22η θέση ανάμεσα σε 37 χώρες με την υψηλότερη χρήση data. Οι χώρες με τη χαμηλότερη χρήση mobile δεδομένων είναι η Νέα Ζηλανδία, το Ομάν, ο Καναδάς, η Γερμανία , η Ολλανδία, το Χονγκ Κονγκ, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμβολή του 5G στην κίνηση δεδομένων εμφανίζεται περιορισμένη στις περισσότερες χώρες, κυρίως λόγω έλλειψης εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου. Μόνο η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Αυστρία και η Λιθουανία καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κίνησης data μέσω 5G.

Διεθνώς, τα έσοδα από δεδομένα κινητής τηλεφωνίας υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί πότε. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η μείωση των εσόδων ανά gigabyte επιβραδύνθηκε σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Στην Ελλάδα, το μέσο έσοδο ανά χρήστη (Average Revenue Per User-ARPU) ανέρχεται περίπου στα 13,5-14 ευρώ και είναι χαμηλότερο από το όριο των 15 ευρώ που τίθεται ως σημείο αναφοράς στην έρευνα. Η χώρα μας κατέχει και την αρνητική πρωτιά στη μείωση εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων, καθώς το 2024 σημειώθηκε πτώση 26% σε σύγκριση με το 2023.

Στη λίστα με τις μεγαλύτερες μειώσεις ακολουθούν το Βέλγιο (-24%), η Πορτογαλία (-21%), η Νέα Ζηλανδία (-20%) και ο Καναδάς (-20%). Ο Καναδάς κατέγραψε το υψηλότερο μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) μεταξύ των αγορών που εξετάστηκαν, με τη Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα να ακολουθούν στη σχετική κατάταξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία της έρευνας, η χώρα μας δεν είναι πλέον η πιο ακριβή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται πρόοδος τα τελευταία χρόνια στη μείωση των τιμών και στη σταδιακή σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.