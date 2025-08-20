Στο μεγάλο ζήτημα των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς την παγκόσμια αγορά των μικροσίπ και των ημιαγωγών εστίασε ανάλυση του Foreign Policy.

Σύμφωνα με αυτή, ο Τραμπ έχει προτείνει την επιβολή δασμών έως και 100% στις εισαγωγές κρίσιμων εξαρτημάτων, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, εκτός εάν οι εταιρείες δεσμευτούν να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ.

Η έρευνα που διεξάγει η κυβέρνηση σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια από την εισαγωγή τσιπ έχει ακόμη ευρύτερο στόχο, καθώς ενδέχεται να στοχεύσει όλα τα εισαγόμενα προϊόντα που περιέχουν τσιπ, από τοστιέρες μέχρι smartphone.

Η έρευνα στοχεύει επίσης τις μηχανές που κατασκευάζουν ημιαγωγούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου, «ανοίγοντας» το δρόμο για την επιβολή επίσημων δασμών σε προϊόντα που αφορούν κρίσιμες απειλές για την εθνική ασφάλεια, όπως ο χάλυβας, ο χαλκός και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει απλώς να αυξήσει το κόστος αγοράς των απαραίτητων ημιαγωγών για τις αμερικανικές εταιρείες. Η τελευταία του κίνηση θα κάνει πιο ακριβό για τις αμερικανικές εταιρείες να πωλούν προηγμένα τσιπ σε γεωπολιτικούς εχθρούς όπως η Κίνα.

Το δημοσίευμα προσθέτει απόψεις σημαντικών στελεχών της αγοράς των τσιπ, οι οποίο υποστηρίζουν ότι η διατήρηση της εξάρτησης της Κίνας από τα αμερικανικά τσιπ θα εξασφαλίσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο έχει περάσει μια δεκαετία προσπαθώντας να υλοποιήσει το «Made in China», ένα σχέδιο για την εγχώρια κυριαρχία σε όλες τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Αναλυτές ανησυχούν ότι η αδιαφορία των ΗΠΑ για τους ελέγχους των εξαγωγών θα διευκολύνει μόνο την πορεία της Κίνας προς την ισοτιμία με τις ΗΠΑ στον τομέα των ημιαγωγών.

Στο δημοσίευμα συμπληρώνεται πως το πρόβλημα με την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι υπονομεύει περαιτέρω την ήδη αμφίβολη λογική της κυβέρνησης να επικαλείται την εθνική ασφάλεια κάθε φορά που επιδιώκει να παρέμβει στην οικονομία.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, ή χώρες όπως η Ολλανδία της ASML, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια μεγάλη συμμαχία για την αντιμετώπιση πραγματικών απειλών, συντονίζοντας τους ελέγχους των εξαγωγών.

Ωστόσο, αυτή η λογική ασφάλειας υπονομεύεται κάθε φορά που η κυβέρνηση Τραμπ κάνει μια εξαίρεση που θέτει την εθνική ασφάλεια σε δεύτερη μοίρα έναντι βραχυπρόθεσμων συμφωνιών.