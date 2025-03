Συνετρίβη ο πρώτος τροχιακός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Ευρώπη (Vid)

Ένας δοκιμαστικός πύραυλος που σχεδιαζόταν να κάνει την αρχή για μία σειρά εκτοξεύσεων δορυφόρων από την Ευρώπη έπεσε στο έδαφος και εξερράγη λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από τη Νορβηγία την Κυριακή.

Η γερμανική startup Isar Aerospace είχε περιγράψει την εκτόξευση αυτή ως αρχική δοκιμή. Παρά τη συντριβή, η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η δοκιμή αυτή έδωσε σημαντικά δεδομένα για τις επόμενες απόπειρες αποστολής ευρωπαϊκών δορυφόρων.

Το Spectrum, όπως ονομαζόταν ο πύραυλος, άρχισε να καπνίζει από τις πλευρές του και συνετρίβη πίσω στη Γη αμέσως μετά την εκτόξευση του από τον σταθμό της Αντόγια, επί νορβηγικού εδάφους στην Αρκτική. Οι εικόνες μεταδόθηκαν ζωντανά στο YouTube.

Ο εν λόγω μη επανδρωμένος πύραυλος καταγράφηκε ως η πρώτη προσπάθεια τροχιακής πτήσης από την Ευρώπη, όπου αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας και της Βρετανίας, έχουν δηλώσει ότι θέλουν μερίδιο της αυξανόμενης αγοράς για εμπορικές διαστημικές αποστολές. Οι τροχιακοί πύραυλοι έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν φορτία όπως δορυφόρους μέσα ή πέρα ​​από την τροχιά της Γης.

Η Isar Aerospace, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι η αρχική εκτόξευση θα μπορούσε να τελειώσει πρόωρα, είπε ότι η δοκιμή παρήγαγε εκτεταμένα δεδομένα από τα οποία η ομάδα της θα μπορούσε να μάθει. Ο πύραυλος απογειώθηκε από το υπόβαθρο στις 12:30 τοπική ώρα την Κυριακή (13:30 ώρα Ελλάδας) και πέταξε για περίπου μισό λεπτό πριν τερματιστεί η πτήση, είπε η Isar.

«Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να συγκεντρώσει έναν σημαντικό όγκο δεδομένων πτήσης και εμπειρίας για να εφαρμόσει σε μελλοντικές αποστολές», δήλωσε η Isar. «Αφού η πτήση τερματίστηκε στα T+30 δευτερόλεπτα, το όχημα εκτόξευσης έπεσε στη θάλασσα ελεγχόμενα».

Ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, Τζόσεφ Ασχμπάχερ, έγραψε στο X: «Επιτυχία να βγούμε από το pad, και πολλά δεδομένα έχουν ήδη αποκτηθεί. Είμαι βέβαιος ότι η Isar θα μάθει πολλά. Η εκτόξευση πυραύλων είναι δύσκολη. Μην τα παρατάς ποτέ, προχωρήστε με ακόμα περισσότερη ενέργεια!»

