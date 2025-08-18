Συνεργασία Foxconn με SoftBank για την Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ

Η Foxconn ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει εξοπλισμό για κέντρα δεδομένων σε συνεργασία με την ιαπωνική SoftBank στο πρώην εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της ταϊβανέζικης εταιρείας στο Οχάιο, στο πλαίσιο του προγράμματος Stargate για την προώθηση της υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Η Softbank αγόρασε το εργοστάσιο στο Lordstown, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Foxconn, Γιουνγκ Λιου, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Foxconn θα συνεχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο μέσω μιας κοινοπραξίας που θα ιδρύσουν οι δύο εταιρείες.

Η Foxconn ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε συνάψει συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου και του εξοπλισμού του έναντι 375 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να κατονομάσει τον αγοραστή.

Το Stargate είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της SoftBank, της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, και της Oracle. Το έργο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι εταιρείες θα επενδύσουν έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η SoftBank και η Foxconn ξεκίνησαν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το έργο πριν από περισσότερο από έξι μήνες, πρόσθεσε ο Young.

«Κατανοούμε ότι για αυτό το έργο, οι πρώτες προτεραιότητες είναι η ενέργεια, ο χώρος και ο χρόνος — δεν μπορεί να καθυστερήσει για πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, πιστεύουμε ότι το Οχάιο είναι μια πολύ κατάλληλη τοποθεσία και η SoftBank συμμερίζεται αυτή την άποψη», είπε.