Ο Τζον Νίτι αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής διαφημίσεων της πλατφόρμας του Ίλον Μασκ, X έπειτα από μόλις δέκα μήνες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναμεταδίδει το TechCrunch, ο Νίτι, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα παγκόσμιου επικεφαλής εσόδων και καινοτομίας στη διαφήμιση, θεωρούνταν πιθανός διάδοχος της πρώην διευθύνουσας συμβούλου Λίντα Γιακαρίνο, που παραιτήθηκε τον Ιούλιο.

Η αποχώρησή του προστίθεται σε μια σειρά ανακατατάξεων στα ανώτερα κλιμάκια της εταιρείας του Ίλον Μασκ, τα οποία χαρακτηρίζονται ολοένα και περισσότερο από αναταράξεις.

Μεταξύ άλλων, ο οικονομικός διευθυντής της X, Μαχμούντ Ρέζα Μπάνκι, αποχώρησε τον Οκτώβριο έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο στη θέση του, ενώ το καλοκαίρι είχαν παραιτηθεί τόσο ο οικονομικός διευθυντής όσο και ο νομικός σύμβουλος της xAI.

Οι συνεχείς αποχωρήσεις, σύμφωνα με τους FT, αντανακλούν βαθύτερες εντάσεις στο εσωτερικό της εταιρείας.

Πηγές ανέφεραν στους Financial Times ότι τα στελέχη έχουν κουραστεί από τις αιφνίδιες αλλαγές στρατηγικής και τις μονομερείς αποφάσεις του Μασκ — όπως η πρόσφατη απαγόρευση της χρήσης hashtags στις διαφημίσεις, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ίδια τη διαφημιστική ομάδα του.

Η πίεση προς τη διεύθυνση διαφήμισης έχει ενταθεί, καθώς ο Μασκ διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την OpenAI και την DeepMind.

Παρότι ορισμένες μεγάλες εταιρείες έχουν επιστρέψει στην πλατφόρμα μετά το περιβόητο «go f** yourself» που είχε απευθύνει ο Μασκ σε διαφημιστές στα τέλη του 2023 — και ενώ η xAI έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με ομίλους όπως η Disney — άλλες εταιρείες φέρονται να διαμαρτύρονται ιδιωτικά ότι πιέζονται να διαφημιστούν, μετά τις αγωγές που κατέθεσε η X εναντίον εταιρειών όπως η Shell και το Pinterest για υποτιθέμενα μποϊκοτάζ.

Πριν ενταχθεί στην X, ο Νίτι είχε εργαστεί περίπου εννέα χρόνια στη Verizon και για αρκετά ακόμη στην American Express.