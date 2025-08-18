Η μητρική του Viber, Rakuten και η αμερικανική Amazon σχεδιάζουν να λανσάρουν παρόχους δορυφορικών επικοινωνιών στην Ιαπωνία από το 2026, οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν απομονωμένες ορεινές περιοχές και απομακρυσμένα νησιά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei τη Δευτέρα.

Οι εξελίξεις αναμένεται να εντείνουν τον ανταγωνισμό σε έναν τομέα που κυριαρχεί η Starlink, του Ίλον Μασκ που ανήκει στην SpaceX των ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το Τόκιο θα συγκροτήσει τον Σεπτέμβριο μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συζητήσει τις ζώνες συχνοτήτων και την ισχύ των ραδιοκυμάτων για τις δορυφορικές υπηρεσίες smartphone. Η Ιαπωνία θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς φορείς το νωρίτερο το επόμενο καλοκαίρι.

Οι απευθείας συνδέσεις μεταξύ smartphone και δορυφόρων μπορούν να φέρουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεις στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν σταθμούς βάσης και άλλη υποδομή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί δίαυλοι όταν οι επίγειοι σταθμοί έχουν υποστεί ζημιές από σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Η Rakuten Mobile κατέχει μερικώς την AST SpaceMobile, μια αμερικανική εταιρεία που αναπτύσσει δορυφόρους επικοινωνιών, η οποία αλλά σκοπεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας και μεγάλης κλίμακας, ικανό να προσφέρει υπηρεσίες φωνής και βίντεο στο μέλλον.

Η Rakuten Mobile έχει ανακοινώσει ότι η υπηρεσία θα ξεκινήσει το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2026, αλλά ο πρόεδρος Shunsuke Yazawa πρόσφατα υπονόησε ότι η έναρξη θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα.

Το Τόιο πιστεύει ότι, από την άποψη της εθνικής ασφάλειας, η υποδομή επικοινωνιών της χώρας πρέπει να κατασκευαστεί με τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό και εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει υποστήριξη για την ανάπτυξη δορυφόρων επικοινωνιών από ιαπωνικές εταιρείες.

Η Amazon σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά περισσότερους από 3.200 δορυφόρους έως το 2029, οι οποίοι θα της επιτρέψουν να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών σε όλο τον κόσμο. .

Η Amazon σχεδιάζει να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας και μεγάλης χωρητικότητας, οι οποίες θα απαιτούν κεραίες αναμετάδοσης στο έδαφος. Στην Ιαπωνία, θα συνεργαστεί με τις NTT και SKY Perfect JSAT.