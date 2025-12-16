Η τριετής συμφωνία αδειοδότησης της Disney με την OpenAI περιλαμβάνει μόνο ένα έτος αποκλειστικότητας, δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ.

Η εταιρεία υπέγραψε τη συμφωνία με την OpenAI την περασμένη εβδομάδα, η οποία θα φέρει τους εμβληματικούς χαρακτήρες της Disney στον δημιουργό βίντεο Sora της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Μόλις λήξει αυτό το αποκλειστικό έτος, η Disney θα είναι ελεύθερη να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλες εταιρείες AI, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η συμφωνία δίνει στην OpenAI έναν συνεργάτη περιεχομένου υψηλού κύρους, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν περισσότερους από 200 χαρακτήρες από τη Disney, τη Marvel, την Pixar και το Star Wars για τη δημιουργία περιεχομένου στο Sora. Προς το παρόν, είναι η μόνη πλατφόρμα AI που επιτρέπεται νομικά να το κάνει.

Για τη Disney, η συμφωνία προσφέρει έναν τρόπο να «δοκιμάσει τα νερά» της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και της πνευματικής της ιδιοκτησίας, επιτρέποντας στην εταιρεία να αξιολογήσει πώς εξελίσσεται η συνεργασία με την OpenAI πριν προχωρήσει σε επιπλέον συμφωνίες.

«Καμία ανθρώπινη γενιά δεν έχει ποτέ σταθεί εμπόδιο στην τεχνολογική πρόοδο, και δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Άιγκερ στο CNBC. «Πάντα πιστεύαμε ότι, αν πρόκειται να συμβεί - συμπεριλαμβανομένης της αναστάτωσης των υφιστάμενων επιχειρηματικών μας μοντέλων - τότε θα πρέπει να συμμετέχουμε».

Ενδεικτικό είναι ότι την ίδια ημέρα που η Disney ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την OpenAI, η εταιρεία έστειλε επιστολή παύσης και αποχής (cease-and-desist) στην Google, υποστηρίζοντας ότι ο τεχνολογικός κολοσσός έχει παραβιάσει τα πνευματικά της δικαιώματα. Η Google δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τους ισχυρισμούς της Disney, αλλά δήλωσε ότι θα «συνεργαστεί» με την εταιρεία.