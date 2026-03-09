Techcrunch

Η παγκόσμια βιομηχανία τεχνολογίας βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση: μπορεί ένα smartphone των 40 δολαρίων να αποτελέσει το «κλειδί» για να βγουν από την ψηφιακή απομόνωση εκατομμύρια άνθρωποι; Στο φετινό Mobile World Congress (MWC) της Βαρκελώνης, η συμμαχία τηλεπικοινωνιακών κολοσσών και κατασκευαστών (GSMA) επιτάχυνε τις διαδικασίες, παρά τα σημαντικά εμπόδια στο κόστος παραγωγής.

Η GSMA ανακοίνωσε τη συνεργασία της με έξι μεγάλους παρόχους της Αφρικής —μεταξύ των οποίων οι Airtel, MTN, Orange και Vodafone— για την πιλοτική κυκλοφορία συσκευών 4G εξαιρετικά χαμηλού κόστους σε αγορές-κλειδιά, όπως η Νιγηρία, η Αιθιοπία και η Ρουάντα. Στόχος είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο επιπλέον 20 εκατομμύρια άνθρωποι που σήμερα μένουν «εκτός» λόγω του απαγορευτικού κόστους των συσκευών.

Παρά τη δυναμική, η Alix Jagueneau, στέλεχος της GSMA, διευκρίνισε ότι η τιμή των $40 παραμένει μια «φιλοδοξία βέλτιστης προσπάθειας». Η πραγματικότητα της αγοράς είναι σκληρή: οι αυξανόμενες τιμές στις μνήμες και τα εξαρτήματα πιέζουν ασφυκτικά τα περιθώρια κέρδους.

Τα δύο «αγκάθια»

Οι αναλυτές της Counterpoint Research προειδοποιούν ότι η κατασκευή τέτοιων συσκευών είναι οριακή, καθώς με τη μέση τιμή πώλησης (ASP) στην Αφρική να αγγίζει τα $188, το χάσμα μέχρι τα $40 είναι χαοτικό, ενώ εκτός των άλλων οι προμηθευτές επεξεργαστών στρέφονται πλέον σε τσιπ υψηλής χωρητικότητας, καθιστώντας τα «φθηνά» εξαρτήματα δυσεύρετα.

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι η κρατική φορολογία καθώς σε πολλές αγορές, τα smartphones αντιμετωπίζονται ως είδη πολυτελείας, με τους εισαγωγικούς δασμούς να προσθέτουν έως και 30% στην τελική τιμή. Η GSMA καλεί τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νότιας Αφρικής, η οποία κατήργησε τους ειδικούς φόρους σε φθηνές συσκευές για να ενισχύσει την ψηφιακή ένταξη.

Αν και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με επτά ενδιαφερόμενους κατασκευαστές, οι πρώτες συσκευές αναμένεται να φτάσουν στα χέρια των καταναλωτών προς τα τέλη του 2026. Το στοίχημα είναι μεγάλο: αν το εγχείρημα πετύχει, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ψηφιακού εκδημοκρατισμού της δεκαετίας. Αν αποτύχει, όπως παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν (Android One), το ψηφιακό χάσμα κινδυνεύει να γίνει αγεφύρωτο.