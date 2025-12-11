Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει την πίεση προς δύο κινεζικές εταιρείες, τη Nuctech - κατασκευάστρια συστημάτων ελέγχου αεροδρομίων - και την εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες για αθέμιτη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά με τη βοήθεια κρατικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με το Politico, την Πέμπτη, η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη σε βάθος έρευνας για τη Nuctech, βάσει του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (FSR), ενάμιση χρόνο μετά τους αρχικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Πολωνία και στις Κάτω Χώρες.

«Η Επιτροπή έχει προκαταρκτικές ανησυχίες ότι η Nuctech ενδέχεται να έχει λάβει ξένες επιδοτήσεις που θα μπορούσαν να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.

Η Nuctech παρέχει συστήματα ανίχνευσης απειλών - μεταξύ των οποίων σαρωτές ασφαλείας για αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς - καθώς και συναφείς υπηρεσίες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει επωφεληθεί από αθέμιτη κρατική στήριξη της Κίνας στους τομείς των συμβάσεων, των τιμών και των όρων προσφοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνθήκες που δεν μπορούν εύλογα να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

«Θέλουμε ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά αυτών των συστημάτων ανίχνευσης απειλών, ώστε να διασφαλίζονται δίκαιες ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές και τους πελάτες, όπως οι συνοριακές αρχές», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Τερέσα Ριβέρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη εις βάθος έρευνα που ξεκινά η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία στο πλαίσιο του FSR.

Στο τέλος της έρευνας, η Nuctech ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλει δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής, ενώ είναι πιθανό να επιβληθούν και «διορθωτικά μέτρα» ή να υπάρξει απόφαση μη αντίρρησης.

Ο FSR αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ δεν λαμβάνουν αθέμιτη στήριξη από ξένες κυβερνήσεις. Τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του, πάντως, ο κανονισμός έχει δεχθεί κριτική ως υπερβολικά περίπλοκος και αργός στην απόδοση αποτελεσμάτων.

Σε ανακοίνωσή της, η Nuctech αναγνώρισε την απόφαση της Επιτροπής να ανοίξει εις βάθος έρευνα. «Σεβόμαστε τον ρόλο της Επιτροπής στη διασφάλιση δίκαιων και διαφανών συνθηκών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και ότι εμπιστεύεται την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Έφοδος στην Temu

Σε ξεχωριστή έρευνα στο πλαίσιο του FSR, η Επιτροπή πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα ευρωπαϊκά γραφεία της Temu.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Επιτροπή διενήργησε απροειδοποίητη επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις εταιρείας του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Ξένες Επιδοτήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση κινεζικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu στην Ιρλανδία δέχθηκαν έφοδο την περασμένη εβδομάδα. Το Mlex ήταν το πρώτο μέσο που δημοσίευσε την είδηση.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένης προσοχής από τις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόσφατα κατηγορήθηκε για παραβίαση του Digital Services Act, καθώς φέρεται να διαθέτει προς πώληση επικίνδυνα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και παιχνίδια. Επιπλέον, δέχεται κριτική για την προστασία ανηλίκων και τα μέτρα επαλήθευσης ηλικίας.