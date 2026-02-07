Οι παγκόσμιες πωλήσεις ημιαγωγών αναμένεται να φτάσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βιομηχανίας Ημιαγωγών την Παρασκευή, μια αύξηση που αναμένεται να ξεπεράσει το 26% σε σχέση με το 2025.

Η ένωση, η οποία εκπροσωπεί τις περισσότερες εταιρείες κατασκευής τσιπ των ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι πωλήσεις τσιπ έφτασαν τα 791,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 25,6% σε ετήσιο επίπεδο, όπως μετέδωσε το Reuters.

Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος, καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο ηγέτης της ανάπτυξης και ο μεγαλύτερος τομέας των τσιπ ήταν τα προηγμένα τσιπ υπολογιστών που κατασκευάζονται από τις Nvidia, Advanced Micro Devices και Intel. Οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 39,9%, φτάνοντας συνολικά τα 301,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα τσιπ μνήμης, των οποίων οι τιμές εκτοξεύονται λόγω της έλλειψης που προκαλεί η AI.

Οι πωλήσεις τσιπ μνήμης αυξήθηκαν κατά 34,8% σε 223,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει επεκταθεί σε σχεδόν όλους τους τομείς της βιομηχανίας τσιπ, με τον Τζον Νιούφερ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του βιομηχανικού ομίλου με έδρα την Ουάσιγκτον, να δηλώνει ότι στελέχη μιας σειράς μικρότερων εταιρειών εξέφρασαν αισιοδοξία για το 2026, όταν επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σίλικον Βάλεϊ