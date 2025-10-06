Οι online δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών για την περίοδο που ξεκινά με το Thanksgiving και ολοκληρώνεται στην παραμονή του νέου έτους (1 Νοεμβρίου με 31 Δεκεμβρίου) θα φτάσουν τα 253,4 δισ. δολάρια, ανέφερε η Adobe Analytics σε έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα.

Η έκθεση θεωρείται ως σημαντική για την πορεία των καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ, που αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου.

Η έρευνα καλύπτει πάνω από 1 τρσ. επισκέψεις σε ιστοτόπους λιανικών καταστημάτων των ΗΠΑ, όπως και 100 εκατ. διαφορετικά προϊόντα σε 18 κατηγορίες ειδών.

Η Adobe αναμένει ότι οι δαπάνες για τις γιορτές θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της Cyber Week, η οποία εκτείνεται από την Ημέρα των Ευχαριστιών έως τη Δευτέρα μετά τα Χριστούγεννα, που ονομάζεται Cyber Monday.

Αυτή η πενθήμερη περίοδος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση 17,2%, ή 43,7 δισεκατομμύρια δολάρια, των συνολικών online δαπανών για τις γιορτές, σύμφωνα με την Adobe, περίπου σε συμφωνία με το 17% που αντιπροσώπευε η περίοδος αυτή την περσινή περίοδο των γιορτών.

Τα επίπεδα εκπτώσεων θα είναι περίπου παρόμοια με αυτά της περσινής εορταστικής περιόδου, προβλέπει η Adobe, με ελαφρώς χαμηλότερες εκπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες.

Για παράδειγμα, οι εκπτώσεις στα ηλεκτρονικά είδη αναμένεται να φτάσουν το 28% της αναγραφόμενης τιμής, σε σύγκριση με το 30,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η Adobe αναμένει ότι τα παιχνίδια θα έχουν έκπτωση 27%, σε σύγκριση με το 28% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι κινητές συσκευές θα είναι ο κύριος μοχλός για τις online αγορές, σύμφωνα με την Adobe, η οποία αναμένει ότι οι αγορές για τις γιορτές που θα γίνουν από κινητές συσκευές θα αντιπροσωπεύουν το 56,1% των online δαπανών σε σύγκριση με τους επιτραπέζιους υπολογιστές. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 40% των online δαπανών που αντιπροσώπευαν οι κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου των γιορτών του 2020.