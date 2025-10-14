SpaceX: Πετυχημένη η 11η δοκιμαστική πτήση του Starship - Στόχος η μεταφορά ανθρώπων στον Άρη (vids)

Το Starship της SpaceX, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ακόμη δοκιμαστική πτήση τη Δευτέρα, μετά από μια παρόμοια επιτυχία που είχε στα τέλη Αυγούστου.

Η αποστολή της σημερινής ημέρας, η οποία ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας, ήταν η 11η συνολικά δοκιμαστική πτήση για το πρόγραμμα Starship. Ήταν επίσης η τελική εκτόξευση της τρέχουσας έκδοσης του πυραύλου, ο οποίος σύντομα θα αντικατασταθεί από μεγαλύτερο.

Starship is executing a banking maneuver that mimics the final approach it would take while returning to Starbase for a catch on a future mission pic.twitter.com/t4Al1xg7Xe — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Η SpaceX αναπτύσσει το Starship για να βοηθήσει την ανθρωπότητα να αποικίσει τον Άρη, ένα μακροχρόνιο όνειρο του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, Ίλον Μασκ. Πράγματι, ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει δηλώσει ότι ίδρυσε τη SpaceX το 2002 με κύριο σκοπό να βοηθήσει το ανθρώπινο είδος να εγκατασταθεί στον Κόκκινο Πλανήτη.

Όπως αναφέρει το space, η Σελήνη βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο του Starship: η NASA επέλεξε το όχημα ως το πρώτο επανδρωμένο σκάφος προσγείωσης για το πρόγραμμα Artemis, το οποίο στοχεύει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη για πρώτη φορά από την εποχή του Apollo. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το Starship θα προσγειώσει αστροναύτες κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης για πρώτη φορά στην αποστολή Artemis 3, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2027.