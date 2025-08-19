SpaceX: Έφτασε ήδη τις 100 αποστολές για το 2025

Η SpaceX εκτόξευσε το Falcon 9 για πρώτη φορά το 2010. Από τότε έχει γίνει το βασικό όχημα της εταιρείας, στέλνοντας δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, πληρώματα και φορτία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς και ιδιωτικές επανδρωμένες αποστολές σε τροχιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαστημικών πτήσεων αυξάνει τη συχνότητα των εκτοξεύσεών της κάθε χρόνο, με τον Falcon 9 να εκτοξεύεται από το Space Coast στη Φλόριντα, καθώς και από τη Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια.

Τη Δευτέρα, η SpaceX ανακοίνωσε ότι είχε ήδη φτάσει τις 100 αποστολές για το έτος, επιτυγχάνοντας το ορόσημο νωρίτερα από ποτέ.

Falcon 9 launches our 100th mission of the year! pic.twitter.com/4lYRKY2wJV — SpaceX (@SpaceX) August 18, 2025

Πέρυσι, για παράδειγμα, χρειάστηκε μέχρι τον Οκτώβριο για να φτάσει η εταιρεία του Ίλον Μασκ τις 100 αποστολές Falcon, ενώ το 2023 δεν έφτασε τις 96. Το προηγούμενο έτος, το 2022, η SpaceX ολοκλήρωσε μόλις 61 αποστολές Falcon.

Η ικανότητα της SpaceX να εκτοξεύσει τον Falcon σε 100 αποστολές σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών υπογραμμίζει τις εντυπωσιακές επιχειρησιακές δυνατότητες της εταιρείας, οι οποίες της επέτρεψαν να εκτοξεύει πυραύλους πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλο πάροχο στην ιστορία.

Καταδεικνύει επίσης την επιτυχία της εταιρείας στην αξιοποίηση της επαναχρησιμοποιήσιμης τεχνολογίας της, η οποία περιλαμβάνει την προσγείωση του πύραυλου πρώτου σταδίου πίσω στο σημείο εκτόξευσης ή σε ένα μη επανδρωμένο πλοίο στη θάλασσα, μειώνοντας έτσι το κόστος εκτόξευσης και τους χρόνους παράδοσης.

Η SpaceX στοχεύει να κάνει το ίδιο για τον πύραυλο Starship επόμενης γενιάς, τον πιο ισχυρό πύραυλο που έχει εκτοξεύσει ποτέ.

Μέχρι σήμερα, η SpaceX έχει εκτοξεύσει τον τεράστιο πύραυλο Starship εννέα φορές από την πρώτη του πτήση το 2023, αλλά η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό σε 25 ετησίως πριν στοχεύσει σε ακόμη περισσότερες εκτοξεύσεις. Ο πύραυλος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αποστολές πληρώματος και φορτίου στη Σελήνη, και θα μπορούσε ακόμη και να μεταφέρει τους πρώτους ανθρώπους στον Άρη.