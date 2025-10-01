Sora 2: Η OpenAI παρουσίασε το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία βίντεο

Την Τρίτη η OpenAI ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Sora 2, μιας πλατφόρμας δημιουργίας ήχου και βίντεο που διαδέχεται το περσινό Sora.

Μαζί με το μοντέλο, η εταιρεία λάνσαρε επίσης μια συνδεδεμένη κοινωνική εφαρμογή με το όνομα Sora, όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν βίντεο με τον εαυτό τους και τους φίλους τους για να τα μοιράζονται σε ένα αλγοριθμικό feed τύπου TikTok.

Κάθε βίντεο που παράγεται με Sora φέρει σημάδια προέλευσης (watermark) και ενσωματωμένα metadata (C2PA), ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η αναγνώριση ότι πρόκειται για παραγωγή με AI.

Η OpenAI σχεδιάζει να λανσάρει το Sora 2 ως ανεξάρτητη εφαρμογή, με μορφή που θυμίζει πλατφόρμες όπως το TikTok, δηλαδή με κάθετο βίντεο, ροή swipe και αλληλεπίδραση (like, comment κ.ά.).

Το Sora 2 ακολουθεί καλύτερα τους νόμους της φυσικής, καθιστώντας τα βίντεο πιο ρεαλιστικά. Τα δημόσια κλιπ της OpenAI απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, ένα παιχνίδι beach volley, κόλπα με skateboard, ασκήσεις γυμναστικής και άλματα από βατήρα.

Η εφαρμογή Sora διαθέτει μια λειτουργία «κάνε upload τον εαυτό σου» που ονομάζεται «cameos» και επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τον εαυτό τους σε οποιαδήποτε σκηνή που δημιουργείται από το Sora. Για να χρησιμοποιήσουν την εικόνα τους σε ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί, οι χρήστες θα πρέπει να ανεβάσουν μια εφάπαξ εγγραφή βίντεο και ήχου για να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και να καταγράψουν την εμφάνισή τους.

Η εφαρμογή Sora για iOS είναι διαθέσιμη για λήψη τώρα και θα κυκλοφορήσει αρχικά στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, αν και η OpenAI δηλώνει ότι ελπίζει να επεκταθεί γρήγορα και σε άλλες χώρες.

Μόλις δημιουργηθούν τα βίντεο, μπορούν να μοιραστούν σε ένα feed μέσα στην εφαρμογή Sora, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι παρόμοιο με το TikTok, το Instagram Reels ή άλλα feed με βίντεο μικρού μήκους.

Η εφαρμογή Sora θα είναι δωρεάν κατά την κυκλοφορία της, κάτι που, σύμφωνα με την OpenAI, θα επιτρέπει «στους χρήστες να εξερευνήσουν ελεύθερα τις δυνατότητές της». Η εταιρεία αναφέρει ότι κατά την κυκλοφορία της, το μόνο σχέδιο για τη δημιουργία εσόδων είναι να χρεώνει τους χρήστες για τη δημιουργία επιπλέον βίντεο σε περιόδους υψηλής ζήτησης.