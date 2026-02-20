Σε μια υπόθεση που κλυδωνίζει την τεχνολογική βιομηχανία των ΗΠΑ, δικαστήριοαπήγγειλε κατηγορίες εναντίον τριών μηχανικών από το Σίλικον Βάλεϊ για κλοπή εμπορικών απορρήτων από την Google και άλλες κορυφαίες εταιρείες, με σκοπό τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων στο Ιράν.

Οι κατηγορούμενοι —η 41χρονη Σαμάνε Γκαντάλι, η 32χρονη αδελφή της, Σόρουρ Γκαντάλι και ο σύζυγος της Σαμάνε, ο 40χρονος Μοχαμαντζαβάντ Χοσραβί, συνελήφθησαν την Πέμπτη στο Σαν Χοσέ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις είναι Ιρανοί υπήκοοι που εργάζονταν σε καίριες θέσεις σε εταιρείες ανάπτυξης επεξεργαστών.

Το χρονικό της «εσωτερικής απειλής»

Η υπόθεση εστιάζει στην κλοπή εκατοντάδων αρχείων που αφορούν την τεχνολογία System-on-Chip (SoC), όπως η παγκοσμίως γνωστή σειρά Snapdragon. Πρόκειται για την «καρδιά» των σύγχρονων smartphone, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες λειτουργίες ασφάλειας και κρυπτογράφησης.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την πρόσβασή τους στην Google και σε μια δεύτερη εταιρεία (που αναγνωρίζεται ως «Company 2»), για να αποκτήσουν απόρρητα έγγραφα.

Προκειμένου να παρακάμψουν τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης, οι δράστες φέρονται να φωτογράφιζαν τις οθόνες των υπολογιστών τους. Στη συνέχεια, διακινούσαν το υλικό μέσω πλατφόρμων όπως το Telegram, πριν το μεταφέρουν σε προσωπικές συσκευές και τελικά στο Ιράν.

Η αντίδραση της Google και οι έρευνες

Η Google εντόπισε την ύποπτη δραστηριότητα μέσω των εσωτερικών της συστημάτων ασφαλείας τον Αύγουστο του 2023 και ενημέρωσε αμέσως τις ομοσπονδιακές αρχές. «Ενισχύσαμε τις δικλείδες ασφαλείας μας και ειδοποιήσαμε τις αρχές μόλις ανακαλύψαμε το περιστατικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Χοσέ Καστανιέδα.

Σύμφωνα με το FBI, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους αναζητώντας στο διαδίκτυο τρόπους διαγραφής μηνυμάτων, ενώ η Σαμάνε Γκαντάλι φέρεται να υπέγραψε ψευδή ένορκη βεβαίωση ότι δεν είχε διαρρεύσει πληροφορίες.

Βαρύτατες ποινές

Οι τρεις μηχανικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία και κλοπή εμπορικών απορρήτων (έως 10 έτη κάθειρξη ανά κατηγορία), παρακώλυση δικαιοσύνης (έως 20 έτη κάθειρξη) αλλά και πρόστιμα ύψους 250.000 δολαρίων ανά κατηγορία.

Η υπόθεση υπογραμμίζει την τεράστια οικονομική και στρατηγική αξία των αμερικανικών ημιαγωγών, καθώς η εισαγγελία τόνισε ότι τα κλαπέντα μυστικά θα μπορούσαν να προσφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα σε ανταγωνιστές ή ξένα κράτη.