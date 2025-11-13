Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν χρήστες του X του Ίλον Μασκ, οι οποίοι έχουν ζητήματα σύνδεσης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, χάνουν εντελώς την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, έπειτα από μια υποχρεωτική αλλαγή στη διαδικασία επαλήθευσης δύο παραγόντων που φαίνεται να πήγε στραβά.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, στις 24 Οκτωβρίου, το X ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ότι ζητά από τους χρήστες που βασίζονται σε passkeys ή σε φυσικά κλειδιά ασφαλείας (όπως τα YubiKeys) για την επαλήθευση δύο παραγόντων να επανεγγραφούν χρησιμοποιώντας τον τομέα x.com. (Οι χρήστες που χρησιμοποιούν εφαρμογή επαλήθευσης δεν επηρεάζονται).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταργηθεί πλήρως το παλαιότερο domain twitter.com, το οποίο πλέον ανακατευθύνει στο x.com – αλλαγή που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2024.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι τα passkeys και τα φυσικά κλειδιά ασφαλείας είναι ψηφιακά συνδεδεμένα με τον παλιό τομέα twitter.com και δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτόματα στο x.com. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να απενεργοποιήσουν και να επανενεργοποιήσουν χειροκίνητα τη λειτουργία ασφαλείας, αυτή τη φορά στον νέο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, το X είχε προειδοποιήσει ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου οι λογαριασμοί των χρηστών που δεν θα έχουν ολοκληρώσει την επανεγγραφή ή δεν θα έχουν επιλέξει άλλη μέθοδο επαλήθευσης δύο παραγόντων θα κλειδώνονταν προσωρινά.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι έχουν χάσει την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και αδυνατούν να επανεγγράψουν το passkey ή το κλειδί ασφαλείας τους, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα μηνύματα σφάλματος ή ζητήματα σύνδεσης.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το X, το οποίο ανήκει πλέον στον Ίλον Μασκ, μετά την εξαγορά του Twitter – όπως ονομαζόταν τότε – έναντι 44 δισ. δολαρίων. Από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση της πλατφόρμας, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών αμφιλεγόμενων αποφάσεων.

Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο ίδιος ο Μασκ συνεχίζει να δημοσιεύει αναρτήσεις κανονικά, προφανώς ανεπηρέαστος από την αλλαγή.