Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα περιήγησης με Τεχνητή Νοημοσύνη;

Τα νέα προγράμματα περιήγησης με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το ChatGPT Atlas της OpenAI, προκαλούν συζήτηση για το αν μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τη διαδικτυακή εμπειρία ή να αντικαταστήσουν τα καθιερωμένα προγράμματα όπως το Safari και το Chrome. Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν αυτά τα εργαλεία έχουν ακόμη πραγματική αξία για τον μέσο χρήστη.

Ο δημοσιογράφος Max Zeff σημειώνει ότι τα προγράμματα περιήγησης που ενσωματώνουν πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρουν, στην καλύτερη περίπτωση, «ένα μικρό κέρδος αποδοτικότητας».

Η εμπειρία χρήσης τους παραμένει συχνά μη ρεαλιστική ή ανούσια, καθώς οι πράκτορες εκτελούν απλές ενέργειες που ο χρήστης θα έκανε πιο γρήγορα μόνος του, όπως η αναζήτηση συνταγών ή η προσθήκη προϊόντων σε ηλεκτρονικά καλάθια. Αυτό δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των τεχνολογικών υποσχέσεων και της πραγματικής χρησιμότητας για τον απλό καταναλωτή.

Ο Sean O’Kane υπογραμμίζει ότι πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να ανταγωνιστούν τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης και απέτυχαν, κυρίως επειδή δεν μπορούν να τα καταστήσουν οικονομικά βιώσιμα. Ωστόσο, η OpenAI ενδέχεται να αποτελέσει εξαίρεση, καθώς διαθέτει τεράστιους οικονομικούς πόρους και δεν χρειάζεται να αποκομίσει άμεσα κέρδη από το Atlas. Αυτό της επιτρέπει να πειραματιστεί χωρίς πίεση, μέχρι να βρει ένα μοντέλο που θα συνδυάζει την καινοτομία με τη χρηστικότητα.

Παράλληλα, τίθεται ένα ευρύτερο ερώτημα: αν τα προγράμματα περιήγησης με Τεχνητή Νοημοσύνη επικρατήσουν, τι σημαίνει αυτό για τον ανοιχτό ιστό; Ορισμένοι ανησυχούν ότι η περιήγηση θα γίνει όλο και πιο «κλειστή» και ελεγχόμενη από chatbots, με αποτέλεσμα οι χρήστες να έχουν λιγότερη άμεση επαφή με ιστότοπους και πηγές. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση του διαδικτύου, περιορίζοντας τη διαφάνεια και την ελευθερία της πληροφόρησης.

Τέλος, οι αναλυτές συμφωνούν ότι το μέλλον αυτών των εργαλείων εξαρτάται από το αν θα μπορέσουν να προσφέρουν μια σαφή, ουσιαστική πρόταση αξίας για τον χρήστη. Μέχρι στιγμής, ο μέσος καταναλωτής δεν έχει λόγο να εγκαταλείψει τις γνωστές, αποδοτικές λύσεις για χάρη μιας εμπειρίας που παραμένει περισσότερο πειραματική παρά πρακτική.