Το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz συνδέθηκε με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
27/11/2025 • 15:35
Με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) συνδέθηκε το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 το πλήρωμα του οποίου αποτελείται από δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη της NASA. Την επιτυχή σύνδεση του πυραύλου Soyuz 2.1a, ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Υπενθυμίζεται ότι ο πύραυλος Soyuz 2.1a εκτοξεύθηκε νωρίτερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 11.28 ώρα Ελλάδος.

Όπως αναφέρει το Reuters, το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο διοικητή Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη πτήση του στο διάστημα, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικάγεφ και τον αστροναύτη της NASA, Κρίστοφερ Γουίλιαμς, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο διάστημα.

Μετά την απογείωσή του, το Soyuz πραγματοποίησε δύο περιστροφές σε τροχιά γύρω από τη Γη προτού προσδεθεί αυτόματα με τον ISS στις 12:38 ώρα Γκρίνουιτς (14:38 ώρα Ελλάδας) σήμερα.

Το πλήρωμα εισήλθε στον ISS, όπου αναμένεται να παραμείνει για τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή του στη Γη σχεδιάζεται να γίνει στα τέλη Ιουλίου 2026.

