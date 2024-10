Ρομποτικοί βραχίονες του Μασκ «έπιασαν» τον Super Heavy Booster (pics&vids)

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο, που απεικονίζουν τεράστιους ρομποτικούς βραχίονες να «πιάνουν» τον Super Heavy Booster.

Τις φωτογραφίες και τα βίντεο δημοσίευσε ο Ίλον Μασκ στον λογαριασμό του στο X.

Για πρώτη φορά, η SpaceX επιχείρησε και πέτυχε να πιάσει τον πυραυλικό κινητήρα ή προωθητή Super Heavy, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του διαστημικού οχήματος, καθώς επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης στο Τέξας. Στο σημείο εκτόξευσης βρίσκεται ο ψηλότερος πύργος πυραύλων στον κόσμο, ύψους 146 μέτρων με δύο γιγάντιους ρομποτικούς βραχίονες τις οποίες η SpaceX ονομάζει «chopsticks» (ξυλάκια φαγητού).

Οι βραχίονες έπιασαν με απίστευτη ακρίβεια τον πυραυλικό κινητήρα πριν τον επανατοποθετήσουν στη βάση εκτόξευσης για την επόμενη πτήση του.

«Μόλις επιθεώρησα τον κινητήρα Starship, τον οποίο οι βραχίονες έχουν πλέον τοποθετήσει ξανά στη βάση εκτόξευσης. Φαίνεται υπέροχο! Μερικά εξωτερικά ακροφύσια κινητήρα είναι παραμορφωμένα από τη θέρμανση και κάποια άλλα δευτερεύοντα προβλήματα, αλλά αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα», ανέφερε.

«Το Starship έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εκ νέου πτήση του πυραυλικού κινητήρα του τελικά μέσα σε μία ώρα μετά την απογείωση. Ο ενισχυτής επιστρέφει εντός ~5 λεπτών, επομένως ο χρόνος που απομένει είναι η επαναφόρτιση του προωθητικού και η τοποθέτηση ενός σκάφους πάνω από τον πυραυλικό κινητήρα» σχολίασε ο Μασκ, ιδρυτής της SpaceX.

