SpaceX: Νέα εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship

Λίγο πριν τις 15:30, ώρα Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκτόξευση της Πτήσης 5 (Flight 5) από τις εγκαταστάσεις Starbase της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, κοντά στην παραλία Boca Chica, στο Νότιο Τέξας, με στόχο την παρουσίαση της πρώτης προσπάθειας που θα κάνει η εταιρία για την επιστροφή του πρώτου ορόφου του προωθητή πυραύλου, με τη χρήση μεγάλων ρομποτικών βραχιόνων.

Ο προωθητής του πρώτου επιπέδου του πυραύλου Super Heavy εκτοξεύτηκε, στέλνοντας τον δεύτερο όροφο του πυραύλου Starship σε μία διαστημική τροχιά, με προορισμό τον Ινδικό ωκεανό στα δυτικά της Αυστραλίας, με στόχο την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια την προσεδάφισή του σε μία πλωτή εξέδρα.

Ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy μετά τον διαχωρισμό του από τον κεντρικό προωθητή του Starship και σε ύψος 74 χιλιομέτρων, επέστρεψε στο σημείο της εκτόξευσης του, κάνοντας μία προσπάθεια προσεδάφισης με τη χρήση δύο ρομποτικών βραχιόνων που είχαν προσαρμοστεί στον πύργο της εκτόξευσης.

Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη, έως σήμερα, δοκιμή του γιγάντιου διαστημόπλοιου του Starship, από τη SpaceX .

Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η Πτήση 5 είναι η πέμπτη δοκιμαστική πτήση του διαστημοπλοίου Starship με τον τεράστιο πύραυλο Super Heavy. Σε αυτή την πτήση, η SpaceX ελπίζει να εκτοξεύσει χωρίς απρόοπτα το Starship και να πραγματοποιήσει ομαλή πτήση και επανείσοδο στην ατμόσφαιρα για να προσθαλασσωθεί τελικά στον Ινδικό Ωκεανό, δυτικά της Αυστραλίας.

Η πρωτοτυπία, και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της Πτήσης 5, έγκειται στην επιστροφή του Super Heavy: Το πρώτο στάδιο του πυραύλου επέστρεψε στην εξέδρα εκτόξευσης, όπου το συνέλαβε στον αέρα μία γιγαντιαία «δαγκάνα» στην εξέδρα, η οποία έχει το χαρακτηριστικό όνομα «Mechazilla».

Πρωταγωνιστές θεωρούνται οι μεγάλοιμηχανικοί βραχίονες, που ονομάζονται “chopsticks” και ακόμη και “Mechazilla” από τον Μασκ, κι έχουν μαγνητίσει ενθουσιασμό από λάτρεις του διαστήματος.

Το διαστημόπλοιο έχει ύψος 397 πόδια (121 μέτρα) , περίπου 90 πόδια ψηλότερο από το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Ο Super Heavy, που έχει ύψος 233 πόδια, παράγει 16,7 εκατομμύρια λίβρες (74,3 Meganewtons) ώθησης, περίπου διπλάσια από τους πύραυλους Saturn V που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις αποστολές Apollo.

Η γρήγορη επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων του πυραύλου θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της SpaceX να μειώσει δραστικά τον χρόνο και το κόστος αποστολής φορτίων.

Κατά την προηγούμενη δοκιμαστική πτήση, την Flight 4, η SpaceX πέτυχε την επιστροφή του Starship, αν και με ζημιές στα πτερύγιά του λόγω της φλεγόμενης επανεισόδου στην ατμόσφαιρα. Ο Super Heavy πραγματοποίησε με επιτυχία ομαλή προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού.

Εάν η SpaceX επαναλάβει το προφίλ της Πτήσης 4 στη σημερινή δοκιμή, η αποστολή θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Elon Musk explains how Starship will be plucked out of the air by SpaceX's custom-built tower.



“This is a custom-built tower with arms that are designed to catch the largest and heaviest flying object ever made and pluck it out of the air. That's the theory, anyway.



[Engineer:]… pic.twitter.com/P4ASzk7ZKo