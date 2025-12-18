Άνοδο έως και 12% έφτασε να σημειώνει το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) και πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης στο αμερικανικό χρηματιστήριο η μετοχή της Micron, στον απόηχο των προβλέψεων της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών για τα τριμηνιαία κέρδη της, που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Micron είναι ένας από τους τρεις μόνο μεγάλους προμηθευτές μικροεπεξεργαστών υψηλής ευρυζωνικότητας, μαζί με τη Samsung και τη νοτιοκορεατική SK Hynix .Τα τσιπ είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη γενετικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία προέβλεψε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα είναι σχεδόν διπλάσια από τις προσδοκίες της Wall Street, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Micron εκμεταλλεύεται την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού τσιπ μνήμης εν μέσω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων, ωθώντας τις μετοχές της σε άνοδο περίπου 168% μέχρι στιγμής φέτος.

Σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές, ο διευθύνων σύμβουλος της Micron, Σαντζέι Μεχρότρα, δήλωσε ότι αναμένει οι αγορές μνήμης να παραμείνουν «στενές» μετά το 2026 και ότι, μεσοπρόθεσμα, η Micron αναμένει να καλύψει μόνο το ήμισυ έως τα δύο τρίτα της ζήτησης από αρκετούς βασικούς πελάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Micron αρνήθηκε να προσδιορίσει ποιοι πελάτες δεν θα λάβουν τα τσιπ που ζήτησαν.

Η Micron έχει αναδιαμορφώσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της για να δώσει προτεραιότητα στην αυξανόμενη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαλύσει την επιχείρηση μνημών chip που απευθύνεται απευθείας στους καταναλωτές με την επωνυμία Crucial, εστιάζοντας την προσοχή της σε πελάτες υψηλής αξίας από τον επιχειρηματικό τομέα και τον τομέα της AI.

Η εταιρεία αύξησε επίσης τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026 σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς αυξάνει τις επενδύσεις για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση που οδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.