Πυρηνική ενέργεια: Οι startups που κατασκευάζουν μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες κερδίζουν έδαφος

Η πυρηνική βιομηχανία βρίσκεται σε φάση αναγέννησης. Παλιά εργοστάσια ανακαινίζονται και οι επενδυτές κατακλύζουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις με χρήματα. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες του 2025, οι startups στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας συγκέντρωσαν 1,1 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω του αισιοδοξίας των επενδυτών ότι οι μικρότεροι πυρηνικοί αντιδραστήρες θα επιτύχουν εκεί όπου η ευρύτερη βιομηχανία πρόσφατα απέτυχε.

Οι παραδοσιακοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι τεράστια έργα υποδομής. Οι νεότεροι αντιδραστήρες που κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ — οι Vogtle 3 και 4 στη Γεωργία — περιέχουν δεκάδες χιλιάδες τόνους σκυροδέματος, τροφοδοτούνται από συγκροτήματα καυσίμων ύψους 4,2 μέτρων και παράγουν πάνω από 1 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ο καθένας. Ωστόσο, καθυστέρησαν οκτώ χρόνια και ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό κατά περισσότερα από 20 δισ. δολάρια.

Οι νέες πυρηνικές startups ελπίζουν ότι με τη μείωση του μεγέθους του αντιδραστήρα θα καταφέρουν να αποφύγουν και τα δύο προβλήματα. Οι μικρότεροι αντιδραστήρες μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τεχνικές μαζικής παραγωγής και καθώς οι εταιρείες παράγουν περισσότερα εξαρτήματα, θα βελτιώνονται στην κατασκευή τους, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους.

Το μέγεθος αυτού του οφέλους είναι κάτι που οι ειδικοί εξακολουθούν να ερευνούν, αλλά οι σημερινές startups πυρηνικής ενέργειας βασίζονται στο ότι θα είναι μεγαλύτερο από το μηδέν.

Ωστόσο, η πυρηνική βιομηχανία δεν είναι απρόσβλητη από την άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλοι οι κατασκευαστές, δηλαδή την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου. «Δεν έχουμε κατασκευάσει πραγματικά καμία βιομηχανική εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 40 χρόνια», είπε η Werner.

Τα καλά νέα είναι ότι η Werner βλέπει πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις, πυρηνικές και μη, να κατασκευάζουν τις πρώτες εκδόσεις των προϊόντων τους σε κοντινή απόσταση από την τεχνική τους ομάδα. «Αυτό φέρνει την κατασκευή πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή τους επιτρέπει να έχουν αυτόν τον κύκλο βελτίωσης».