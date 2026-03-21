Ψηφιακή βία και AI: Η Γερμανία νομοθετεί για τα deepfakes μετά από υπόθεση «ψηφιακού βιασμού»

Νομοσχέδιο - εξπρές, προκειμένου να κλείσουν τα νομοθετικά κενά στις υποθέσεις ψηφιακής βίας, προανήγγειλε η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας γνωστής ηθοποιού εναντίον του πρώην συζύγου της για «ψηφιακό βιασμό», η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα. Για αύριο έχει προγραμματιστεί διαδήλωση με θέμα την προστασία από την ψηφιακή και την ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, η ηθοποιός και παρουσιάστρια Κολίν Φερνάντες κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της, επίσης παρουσιαστή, Κρίστιαν Ούλμεν, ότι δημιούργησε δεκάδες ψεύτικα προφίλ της με πλαστές, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πορνογραφικές εικόνες της (deepfakes) και «συνομιλούσε» με άλλους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σεξουαλικό περιεχόμενο. Κάνει μάλιστα λόγο για συστηματικό «ψηφιακό βιασμό» της.

Η «καμπάνια» του πρώην συζύγου της ξεκίνησε, όπως αναφέρει στην καταγγελία της, πριν από 10 χρόνια, σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους. Ο Κρίστιαν Ούλμε είχε μάλιστα στείλει τα ψεύτικα προφίλ της συζύγου του ακόμη και στους εργοδότες της, ενώ, σύμφωνα με το Spiegel, τον Δεκέμβριο του 2024 είχε παραδεχθεί τις πράξεις του, λέγοντας ότι επρόκειτο για «σεξουαλικό φετίχ» και για την πρόθεσή του να μειώνει τη σύζυγό του ώστε να την ελέγχει. Το ζευγάρι έχει μια κόρη 13 ετών.

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για "fake news", αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων και αποκαλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό στη νομική προστασία των θιγόμενων ατόμων, σχετικά με την ψηφιακή σωματική τους αυτονομία και με το συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο τραύμα της κακοποίησης που βασίζεται στην εικόνα», αναφέρει το περιοδικό που αποκάλυψε την υπόθεση.

Ήδη ο Κρίστιαν Ούλμε υφίσταται τις συνέπειες της αποκάλυψης, καθώς η εταιρία ηλεκτρονικού φαρμακείου «Shop Apotheke» διέκοψε τη διαφημιστική συνεργασία που είχε επί χρόνια μαζί του και αφαίρεσε τις εν λόγω διαφημίσεις, εξηγώντας και τους λόγους στους χρήστες του, ενώ το κανάλι Pro Sieben απέσυρε από το αρχείο του τις παλιές εκπομπές του. Από την άλλη πλευρά, η Κολίν Φερνάντες δέχεται από χθες χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης από πολιτικούς, καλλιτέχνες και θαυμαστές της που ζητούν τόσο τη δικαίωσή της όσο και την άμεση νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι αντιδράσεις φαίνεται όμως ότι κινητοποίησαν και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δράστες όχι απλώς δεν θα μπορούν πλέον να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και ότι θα πρέπει και να περιμένουν να εντοπιστούν και να διωχθούν αποτελεσματικά.

Ο σχεδιαζόμενος νόμος αποσκοπεί στο να επιτρέψει την ταχεία λήψη μέτρων ακόμη και σε περιπτώσεις ισχυρής αρχικής υποψίας: Η αστυνομία ή οι εισαγγελείς θα μπορούσαν στη συνέχεια να ερευνήσουν τον υπολογιστή του κατηγορουμένου», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό RTL. Τόνισε δε ότι η γενική αρχή για τη διερεύνηση της ψηφιακής βίας είναι, όσο περισσότεροι ερευνητές τόσο το καλύτερο, για αυτό και προσφέρεται στα κρατίδια, όπως είπε, οικονομική υποστήριξη ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για την αύξηση του προσωπικού στις κατά τόπους εισαγγελίες.

Στο επίκεντρο της αυστηροποίησης της νομοθεσίας θα βρίσκεται, σύμφωνα με την υπουργό, η ποινικοποίηση των πορνογραφικών «deepfakes». Με τα χειραγωγημένα βίντεο που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ένα άτομο μπορεί να πει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Βίντεο με ρεαλιστικές κινήσεις του προσώπου και των χειλιών μπορούν να δημιουργηθούν από μία μόνο φωτογραφία. «Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αστεία βίντεο - ή για κάθε είδους κακοποίηση», επισήμανε η κυρία Χούμπιγκ και ανέφερε ότι τα «ψηφιακά φαινόμενα» αυξάνονται ραγδαία, με συχνότερα θύματα γυναίκες.

Το πρόβλημα, εξηγεί στην BILD o ειδικός στο δίκαιο σεξουαλικών αδικημάτων Νιλς Βίνκλερ, είναι ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει νομολογία για τα «deepfakes», με αποτέλεσμα, όποιος δημιουργεί σήμερα παραπλανητικά ρεαλιστικά ψεύτικα βίντεο ή σεξουαλικά χειραγωγημένες εικόνες, να λειτουργεί συχνά σε μια νομικά γκρίζα ζώνη».

Για αύριο έχει προγραμματιστεί διαδήλωση στο κέντρο του Βερολίνου, υπό το σύνθημα «Για αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και πραγματική αλλαγή με τη μορφή σαφούς νομοθεσίας και πραγματικών συνεπειών - Και εναντίον της σεξουαλικής βίας». Η Κολίν Φερνάντες κάλεσε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram τους πολίτες να δώσουν «ηχηρά» το «παρών». «Η βία συμβαίνει στην καρδιά της κοινωνίας μας και οι δράστες είναι συχνά οι καλοί, οι αστείοι, οι συμπαθείς», τόνισε.