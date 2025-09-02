TechCrunch

Πριν από πέντε χρόνια, η επενδύτρια Κέιτλιν Χόλοουεϊ προχώρησε, όπως λέει, σε μια «κυριολεκτική αποστολή στο φεγγάρι». Ως ιδρυτικό μέλος της επενδυτικής εταιρείας Seven Seven Six, παραδέχεται ότι εκείνη και η ομάδα της δεν καταλάβαιναν πλήρως τι παρουσίαζε η εταιρεία Stoke Space όταν μιλούσε για την τεχνολογία επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων της. «Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι δεν ήμασταν ειδικοί», λέει.

Έκτοτε, η Χόλοουεϊ επένδυσε και στην Interlune, η οποία σχεδιάζει να συλλέγει ήλιο-3 από το φεγγάρι για εφαρμογές στην κβαντική υπολογιστική και την ιατρική απεικόνιση. Αναγνωρίζει ότι τέτοιες επιλογές προκαλούν σκεπτικισμό, αλλά η διαδρομή της αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή: όλο και περισσότεροι γενικευμένοι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων στηρίζουν διαστημικές νεοφυείς επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν διπλώματα αεροναυπηγικής.

Η μείωση του κόστους εκτόξευσης από τη SpaceX και άλλες εταιρείες άνοιξε τον δρόμο για startups που αξιοποιούν το διάστημα σε τομείς όπως η παρακολούθηση του κλίματος, οι τηλεπικοινωνίες, η κατασκευή σε τροχιά ή η ανάπτυξη υποδομών στη Σελήνη. Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση και η ταχεία πρόοδος της Κίνας οδηγούν τις ΗΠΑ σε αυξημένες δαπάνες άμυνας, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των αμυντικών διαστημικών εταιρειών. Ενδεικτικά, η True Anomaly συγκέντρωσε 260 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο, ενώ η K2 Space 110 εκατ. δολάρια τον Φεβρουάριο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει επιπλέον δυναμική, ιδίως στη γεωχωρική ανάλυση και την ανίχνευση φυσικών καταστροφών, όπως η συνεργασία Fire Sat για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών από το διάστημα. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές εκτιμούν ότι μπορούν να δουν αποδόσεις εντός τυπικού ορίζοντα δεκαετίας, κάτι που παλαιότερα φάνταζε αδύνατο.

Η Χόλοουεϊ, με πορεία από δασκάλα δημοτικού έως στέλεχος της Pixar και της Reddit, υποστηρίζει πως η επιτυχία δε βασίζεται μόνο στη φυσική αλλά και στη διαχείριση ανθρώπων και οργανισμών. «Στο τέλος της ημέρας, μια εταιρεία είναι μια εταιρεία», λέει. Είτε πρόκειται για λογισμικό είτε για διαστημική τεχνολογία, η ικανότητα να χτίσεις ισχυρές ομάδες παραμένει καθοριστική.