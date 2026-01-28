Η «έκρηξη» της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη διασφάλιση των τσιπ μνήμης (memory chip) και αναμένεται να πλήξει την αγορά των τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρονικών ειδήσεων ευρείας κατανάλωσης για το κοινό συμπεριλαμβανομένων, αποκωδικοποιητών, οικιακών router, οικονομικών tablet, smartphone και υπολογιστών- για το 2026.

Τα παραπάνω μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Nikkei επικαλούμενο σειρά στελεχών του κλάδου, οι κορυφαίοι κατασκευαστές τσιπ δίνουν προτεραιότητα στην παραγωγική ικανότητα για τους «κολοσσούς» της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους ισχυρούς παρόχους υπηρεσιών cloud που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλές τιμές για μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM) και άλλα προηγμένα προϊόντα μνήμης, έναντι των -πιο τιμολογικά «ευαίσθητων- κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Οι HBM κατασκευάζονται με τη στοίβαξη πολλαπλών τσιπ μνήμης και έχουν ιδιαίτερη ζήτηση για χρήση σε hardware Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GOU) της Nvidia.

«Όταν η ζήτηση από εταιρείες όπως η Nvidia είναι ήδη αρκετές φορές μεγαλύτερη, οι κορυφαίοι κατασκευαστές μνήμης απλά δεν έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε πελάτες μικρότερων brand» ανέφερε στέλεχος της αγοράς στο Nikkei.

Στη συνέχεια, το πρακτορείο αναφέρεται στα flash NAND, ένα ενσωματωμένο τσιπ που λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» των συσκευών αποθήκευσης (SSD, USB, κάρτες SD), διαχειριζόμενος τη μεταφορά δεδομένων, τη διόρθωση σφαλμάτων (ECC) και την αντοχή της μνήμης.

Ο Π.Σ Πούα , Διευθύνων Σύμβουλος της Phison Electronics (μιας σημαντικής εταιρείας ανάπτυξης τσιπ ελεγκτών μνήμης flash NAND,)δήλωσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο δύσκολη για τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

«Η ζήτηση από servers και AI είναι εξαιρετικά ισχυρή και αναμένουμε ότι οι τιμές των flash NAND θα συνεχίσουν να αυξάνονται απότομα μέχρι το 2026» ανέφερε ο ίδιος.

«Ωστόσο, πολλοί κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να απορροφήσουν μια τέτοια αύξηση των τιμών. Οι τηλεοράσεις θα επηρεαστούν σοβαρά, ενώ προϊόντα όπως οι αποκωδικοποιητές θα πληγούν επίσης πολύ σκληρά. Ο συνολικός όγκος των αποστολών θα μειωθεί σίγουρα. Πολλοί από αυτούς απλά δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές».